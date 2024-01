El juez constitucional Juan Carlos Núñez anuló la orden de 30 meses de prisión preventiva dictada contra el exalcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina, investigado por integrar la red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

El magistrado acogió el hábeas corpus que interpuso el exfuncionario, quien denunció la vulneración de sus derechos.

De acuerdo a la resolución judicial, a la que accedió Perú21, Núñez puso en cuestión que el juez que ordenó la prisión, en agosto del 2022, haya considerado como obstaculización de las diligencias fiscales que Medina haya denunciado el robo de sus celulares al considerar que esa afirmación sería falsa.

“La motivación para este presupuesto parte de presunciones o meras conjeturas, por lo que la razón expuesta por el juzgado para adoptar la medida más gravosa como es la privación de la libertad, no puede sino, en el caso concreto, vulnerar el derecho a la debida motivación de las resoluciones judaíceles, en tanto la resolución carece de revisión razonable y suficiente”, se lee en el documento.

“Que una determinada situación que conlleve al juzgado a presumir que el investigado se encuentra falseando la verdad no puede en definitiva determinar la existencia del peligro de obstaculización, más aún cuando esta se basa en meras presunciones o conjeturas y no en hecho concretos ciertos y demostrables, como lo sería en este caso”, agregó.

El juez también indicó que en sede penal se concluyó que Medina Guerrero no tenía arraigo laboral, y que podía huir de la justicia, pese a que era burgomaestre de la localidad cajamarquina de Anguía.

“Llama la atención la motivación en la que se funda la sentencia para sostener que el beneficiario no habría acreditado tener arraigo laboral de calidad, toda vez que el juez parte de juicios de culpabilidad, lo cual no puede admitirse en una resolución de prisión preventiva, y que colisiona además con el derecho a la dignidad y presunción de inocencia, máxime si no se efectuó ninguna valoración sobre otros medios de prueba que justamente versan sobre el desarrollo laboral del beneficiario en su condición de alcalde municipal, tales como el diploma de reconocimiento como autoridad del bicentenario de fecha diciembre de 2021″, concluyó.

El juez Núñez ordenó, finalmente, que otro magistrado evalúe el pedido fiscal de prisión preventiva contra José Medina, a quien se le imputa el delito de organización criminal.

Al exalcalde cajamarquino se lo sindica de ser miembro del Gabinete en la Sombra de Castillo y de haber direccionado millonarias obras que financiaría el Ministerio de Vivienda, cuyo titular era Geiner Alvarado.

