Para el general en retiro de la Policía Nacional, José Baella, hay responsabilidad política y administrativa tras la fuga del exministro de Transportes. Perú21 tuvo acceso a dos informes de la Dicocor que confirman que Juan Silva no fue vigilado durante una semana pese a la orden del Ministerio Público.

“Tengo dos hipótesis: una; que en realidad hay una negligencia punible de las personas encargadas de la videovigilancia y la otra que hay una mano negra para que no nos enteremos de la verdad. Recordemos que esta es una investigación que abre la Fiscalía por una organización criminal y que tiene a la cabeza al presidente como autor”, indicó.

“Hay una responsabilidad política y otra administrativa y penal. La política cae en el ministro del Interior Dimitri Senmache porque en un primer momento trató de confundir a la población en el sentido que solo le pidieron la videovigilancia y eso no es así. (...) Esa es la responsabilidad que tiene que asumir el ministro del Interior y que posteriormente deberá ser censurado por el Congreso, porque esto no puede pasar. Y, el coronel de la Dircocor debe de asumir su responsabilidad administrativa y penal porque no tomó las acciones debidas”, añadió el general Baella.

