El congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular) rechazó las declaraciones de Karelim López que lo implican en una presunta organización criminal liderada por el jefe de Estado, Pedro Castillo. El legislador representante de Loreto indicó que se debería retirar a Juan Silva del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

“Yo considero que ya debería haber cambios en ese sector. No considero que sea una persona idónea, pero esa decisión la debería de tomar el presidente de la República. En ese aspecto creo que ya debería ser cambiado del ministerio”, juzgó Mori en diálogo con Latina, este domingo.

Precisamente, Mori es mencionado junto a los acciopopulistas Raúl Doroteo, Ylich López, Darwin Espinoza, y Jorge Flores como “Los niños”, parlamentarios que “obedecen todo lo que dice Pedro Castillo”.

“Cinco congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo Carbajo, y otros a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como ‘Los Niños’ porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″, dijo la aspirante a colaborador eficaz en su declaración del 21 de febrero ante la fiscalía.

Ante ello, Mori Celis argumentó que sus votos en el Legislativo a favor del Poder Ejecutivo fueron gracias a un acuerdo partidario que buscaba la gobernabilidad.

“Nosotros tratamos de que en el país no haya conflictos Ejecutivo - Legislativo. No pueden juzgarnos por votaciones porque creemos que la gobernabilidad está por encima”, sostuvo.

Asimismo, el legislador desestimó haber mantenido algún tipo de comunicación con el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y otros involucrados en la red criminal que fue narrada por López Arredondo.

“Nunca he conocido a Bruno Pacheco ni las personas mencionadas. No he tenido ni siquiera un acercamiento, no sé ni quiénes son estas personas a las cuales no están vinculando como si habría una red criminal”, apuntó.

“Yo niego en su totalidad lo que se ha dicho. Eso se tendrá que investigar porque yo insto al Ministerio Público que hagan todas las investigaciones posibles porque están mancillando mi honor”, sentenció Mori.

