El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su grupo parlamentario no promoverá una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

En declaraciones a Canal N, indicó que para presentar una tercera moción de destitución contra el jefe de Estado tienen que “estar seguros” de tener los 87 votos necesarios para que esa vez sea “la definitiva”.

“[¿Renovación Popular va a promover una nueva moción de vacancia?] No, por el momento. Como lo he explicado, tenemos que estar seguros porque para la próxima no puede haber error”, expresó.

“La próxima es la definitiva y tenemos que estar completamente seguros de que contamos con los votos necesarios”, agregó el parlamentario.

Como se recuerda, el pasado 29 de marzo el Congreso de la República rechazó el segundo intento de vacancia contra Castillo Terrones por la causal de incapacidad moral permanente.

La moción impulsada por Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular solo contó con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Al no conseguir los 87 votos, pasó al archivo.

En diciembre del 2021 la oposición en el Congreso tampoco logró los 52 votos necesarios para admitir a debate una primera moción para destituir a Pedro Castillo, impulsado también por Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular.

