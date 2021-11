La gerente general de ComexPerú, Jessica Luna, defendió el prestigio y buen trabajo de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva, quien esta mañana brindó un discurso en la apertura del CADE 2021. Tras las nefastas declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres.

“Es absolutamente inaceptable, no hay otra palabra, que se refieran al presidente del BCR de esa manera. El BCR y su presidente merece el respeto y el reconocimiento de todos y cada uno de los peruanos. No podemos permitir que se quiera mancillar el honor y el buen trabajo de Julio Velarde. La confianza macroeconómica y la de los inversionistas se debe en gran medida a la institución que maneja la política monetaria en el país que es el BCR. Y Julio Velarde con su excelente equipo que promueve la meritocracia ha sido el responsable de eso”, enfatizó.

Perú21TV conversó con Jessica Luna, Gerente General de Comex Perú, que entrevistó al presidente del BCR, Julio Velarde, en la apertura del CADE 2021. En los últimos días, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuestionó duramente al profesional que nos dio una política monetaria estable por años.

Además, destacó un mensaje contundente de Julio Velarde al gobierno de turno.

“Él tuvo una frase que llama mucho la atención y que describe la situación actual. Dijo que la designación de funcionarios públicos no puede responder a los caprichos de quien esté en el poder, creo que eso fue contundente. Necesitamos un Estado que esté al servicio del ciudadano y no que se sirva. No podemos aceptar como ciudadanos que haya un control político que se designen a amigos, que se cope al Estado, que haya una presión que ejerza el Estado para beneficio propio, de ninguna manera”, concluyó Jessica Luna.

VIDEO RECOMENDADO:

En su intervención aseguró que se debe asegurar las acciones para la inversión o esta retrocederá. Además, Sutep exige la salida del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Y, Policía en Cuba frustra manifestaciones.