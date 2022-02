El excomandante general de la PNP Javier Gallardo aseguró no tener ninguna vinculación con Patricia Adalí Sovero Niño, investigada por las compras irregulares realizadas por la Policía en el 2020. Tanto Gallardo como Sovero registran reuniones en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo.

Este jueves, durante la ceremonia de nombramiento al nuevo director de la PNP, Gallardo Mendoza indicó que su presencia en la sede del Ejecutivo, el 6 de agosto del 2021, obedeció a que ese día le comunicaron oficialmente que había designado comandante general de la PNP.

“Yo no conozco a la señorita [Sovero], a la cual respeto mucho como proveedora. No tengo ninguna relación en ese sentido con ella. La conozco porque trabajó o trabaja en Palacio de Gobierno”, aseguró Javier Gallardo.

Según Panorama, Patricia Sovero visitó al jefe de Estado aquel día y entró a la reunión antes que Gallardo, a las 6:03 pm. Dos minutos después lo hizo el entonces comandante general de la PNP. Se retiraron a las 7:26 y 7:27, respectivamente.

No obstante, ambos personajes reingresaron a Palacio de Gobierno acompañados del congresista Américo Gonza (Perú Libre). La reunión inició a las 08:01 p.m. y culminó a las 08:38 p.m. Las citas en Palacio de Gobierno se repitieron en varias ocasiones, incluso dos veces por día, informó el dominical.

Rechaza acusaciones

En otro momento, Javier Gallardo afirmó que las acusaciones en su contra “son totalmente falsas, difamadoras y calumniosas”. En ese sentido, adelantó que inició las acciones legales “con la finalidad de resarcir mi honor e integridad”.

“Mi gestión nunca sucumbió a estas presiones, lo que propició esta situación que no me arrepiento. Me voy feliz por haber comandado la Policía Nacional del Perú”, sostuvo.

Vicente Tiburcio Orbezo es el nuevo director de la PNP

A través de una norma publicada este jueves en el diario oficial El Peruano, el Ministerio del Interior (Mininter) designó al general de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP) Vicente Tiburcio Orbezo, en el cargo de comandante general de dicha institución en reemplazo de Javier Gallardo.

Además, el Mininter nombró al general de armas de la PNP Miguel Fernando Lostaunau Fuentes, al cargo de jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, a quien se le asciende al grado de teniente general de dicha institución.

De igual forma, se designó al general de armas de la PNP, Luis Alberto Vera Llerena, en el cargo inspector general de la Policía Nacional del Perú, y se le asciende al grado de teniente general de la institución policial.

