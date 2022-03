El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó las últimas restricciones que impuso la seguridad del presidente de la República, Pedro Castillo, a los medios de comunicación que este lunes por la mañana cubrieron su visita a la institución educativa inicial 197 Niño Jesús de Praga, en Lurigancho, Chosica, donde se encargó de realizar inspecciones como parte del retorno a clases presenciales.

“IPYS manifiesta su rechazo por las restricciones que impone la seguridad del mandatario cada vez que éste realiza sus diversas actividades, considerando que impiden el buen desarrollo de la cobertura de la fuente política”, enfatizó la entidad a través de un comunicado.

El pronunciamiento se da luego de una actividad en la que participó jefe de Estado, donde se formó un cordón de policías con el propósito de evitar que ingresen los periodistas y le realicen preguntas respecto a los cuestionamiento que recaen en su contra.

🚨 #ALERTA 🇵🇪 Nuevamente la prensa se vio restringida de cubrir actividades del presidente @PedroCastilloTe, pues la @PoliciaPeru hizo un cerco para evitar que los periodistas se acerquen y hagan preguntas sobre asuntos públicos.



📲 Lee más: https://t.co/SquIPygXvH

Después de haber realizado la inspección al centro de estudios, Castillo Terrones recién se dirigió a la prensa desde su automóvil y aseguró que asistirá al Congreso de la República el próximo 28 de marzo, donde ejercerá su derecho a la defensa en el debate del proceso de vacancia presidencial.

“Ustedes saben cómo funcionan las cosas, mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso. Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, enfatizó.

Castillo sobre marcha en su contra

Asimismo, el presidente Pedro Castillo se pronunció en relación a la marcha que se organizó el último fin de semana, donde se pedía sus renuncia al cargo. El mandatario recalcó que ese dinero utilizado en manifestaciones debería “servir para darle a los niños” y que, contrariamente, se usa para “gritar al mismo ciudadano ‘corrupto, corrupto’”.

“Anteriormente los pobres marchábamos en la calle para pedir reivindicación, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa, marchan los que quieren otra cosa”, agregó.

