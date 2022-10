El presidente de la República, Pedro Castillo , insistió en la existencia de un complot para vacarlo del cargo, luego de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y volvió a negar que sea un corrupto.

En un mensaje a la Nación que se prolongó por más de 12 minutos, el mandatario calificó de “inconstitucional e ilegal” la acusación presentada por Benavides Vargas ante el Congreso por considerar que no tiene fundamentos y “carece de toda corroboración y pruebas objetivas”.

“A la asombrosa celeridad de esta denuncia, se suma la exhortación que hace la fiscal de la Nación al Congreso al decirles en un mensaje que ella ya cumplió con su labor y ahora le toca al Congreso hacer lo suyo, poniendo en evidencia la no tan sutil concertación para el complot”, expresó.

“Ante esta antidemocrática situación, debo denunciar ante el país y la comunidad internacional que esta práctica de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, las fuerzas democráticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90 son las que ahora impulsan –como en aquella época- una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú”, añadió.

En ese sentido, Castillo Terrones aseguró que en el país se viene haciendo “uso recurrente” de estos instrumentos jurídicos desde la Fiscalía y acusó a algunos magistrados de ser cómplices para atacarlo a él y a los integrantes de su gobierno.

“Estos disfrazados actos esconden su verdadero propósito, que no es otro que la persecución política iniciada antes que yo asuma la administración. Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos”, subrayó.

El mandatario también hizo un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que intercedan por los detenidos, a quienes –según dijo- no se les respeta el derecho a la presunción de inocencia.

También refirió que se están “instrumentalizando” nuevas formas de “tortura psicológica” con las detenciones preliminares y prisiones preventivas para conseguir acusaciones contra él y su gobierno No obstante, reiteró que se quedará en el cargo hasta el 28 de julio del 2026.

“En este afán desestabilizador, a los nuevos golpistas no les importa nada, ni el pueblo, ni la patria ni la familia. Yo lo sufro en carne propia, mi hija, mi esposa, toda mi familia han sido agredidas con el único propósito de destruirme porque no quieren que termine mi mandato. Pero les digo que voy a entregar el poder que el pueblo me entregó el 28 de julio del 2026, no antes”, acotó.

“No soy un corrupto y lo repito hasta el final de mis días. Sin embargo, si algunos traicionaron mi confianza, que sea la justicia quien se encargue de ellos”, agregó.

