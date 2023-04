La Fenate - Movadef convocó a una paralización en Puno que afecta directamente a las clases escolares y al sector Turismo. Lucio Castro, secretario del Sutep, analiza la situación.





¿Por qué cree que la Fenate usa el nombre del Sutep para el paro de clases en Puno?

Este es un tema sensible, pero lo cierto es que nosotros como Sutep no hemos decidido o acordado participar en una medida de carácter regional. Entonces, quien aparezca con el nombre del Sutep, simplemente está usurpando la siglas y denominación de nuestro gremio. Definitivamente para atender a Puno y atender al país se necesitan salidas políticas.









¿Cómo deja este paro al sector educativo?

Sabemos que nuestros profesores del Sutep no están participando de esa decisión. La principal preocupación para nosotros son nuestros alumnos. Las estadísticas y los resultados de la pandemia han dejado un retroceso de diez años. Esta medida no puede afectar a los alumnos, ya perdieron bastante. Que existen problemas en Puno y en el país es innegable, pero hay que buscar las soluciones. La salida pasa por el adelanto de elecciones. No se están mirando los temas con seriedad, Puno está en rebeldía y esa rebeldía está siendo aprovechada por sectores que siempre han buscado agudizar los conflictos. Quieren generar caos, enfrentar peruanos contra peruanos. No les interesa solucionar los problemas de los trabajadores de la Educación, a ellos les interesa la violencia. Hay que evitar que objetivos perversos triunfen, y detrás de esos objetivos está Sendero Luminoso, el Movadef y la Fenate.





¿Tiene algún balance de la afectación?

La Fenate no tiene autoridad para convocar a ningún evento, está plagado de corruptos: Bruno Pacheco, Juan Silva, Álex Paredes, Pedro Castillo, Katty Ugarte, etc. Ellos no son de ninguna manera ejemplos a seguir. En los paraderos principales de Puno en cada punto de las jurisdicciones donde se concentran los maestros para ir a su centro de trabajo están los de Fenate que, con miedo e intimidación, quieren evitar la asistencia a las clases. Esto está ocurriendo también en Apurímac, por eso son repudiados, y sólo tienen 3 mil afiliados. Les da vergüenza usar su nombre y usan el del Sutep.

