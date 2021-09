Para el excongresista y militante de Alianza Para el Progreso, César Combina, los evidentes vínculos de Iber Maraví con el terrorismo, deben terminar en una causal de interpelación con posterior censura en el Congreso de la República.

“El señor Pedro Castillo tiene un gabinete a su medida; misógino pro-corrupción y además pro-Sendero Luminoso, eso es lo que hay, por eso, la oposición debe interpelar a Maraví y luego interponer una censura”, indicó.

Pidió a los congresistas de Alianza Para el Progreso, no caer en la ingenuidad y recapacitar frente a la renuencia del Ejecutivo de cambiar ministros.

“Que no caigamos en la ingenuidad, que no caigamos en ceder un solo milímetro. Yo he conversado con los parlamentarios, con la propia directiva del partido. Saludo que hay un grupo de personas que votaron en contra del voto de confianza, se los dije; en menos de 24 horas la confianza de APP será traicionada. Dicho y hecho, Guido Bellido, los pechó y no solamente los pechó los amenazó con una cuestión de confianza”, añadió el excongresista.

