El jefe de Estado, Pedro Castillo, se pronunció en contra de los cuestionamientos e investigaciones que se realizan a raíz de que se difundió que un supuesto sobrino suyo, llamado “Lay Vásquez Castillo”, viajó en el avión presidencial.

Durante su participación en una actividad oficial en Cangallo, Ayacucho, Castillo Terrones cuestionó el porqué no se habla de las “borracheras” en el avión presidencial en gobiernos pasados, además de cuando se transportó “droga” en la nave.

“No nos van a doblegar, han empezado con la familia, se inventan cosas como no tienen otra cosa que hacer y hablaban hasta del avión presidencial. Y qué pasaba anteriormente de las borracheras y otras cosas que se daban dentro del avión presidencial y ¿por qué no hablan del avión presidencial cuando se llevaba hasta droga dentro?”, manifestó.

En ese sentido, el mandatario aseguró que él, sus ministros de Estado y su familia seguirán utilizando el avión para viajar y visitar a todas las regiones del país.

“Hoy no se quiere que el presidente viaje con su familia, hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para bajar a visitar a los pueblos, a visitar a las provincias. Desde acá voy a seguir usando el avión presidencial para bajar a todas las regiones del país, juntamente con los ministros, autoridades y el entorno de la familia presidencial”, expresó.

En otro momento, Pedro Castillo se refirió a la reciente rechazo del Congreso a la solicitud de autorización para viajar al extranjero y anunció que la próxima semana va a presentar un nuevo pedido para salir del país.

“No vamos a cesar y desde acá debo decirle que tenemos pendiente compromisos políticos y económicos fuera del país y la próxima semana vamos a solicitar nuevamente al Congreso de la República para salir del país, no para hacer turismo, no para otra cosa, sino para arrancar compromisos para darle a los niños de Cangallo, a los agricultores de Ayacucho y del Perú”, sostuvo.

