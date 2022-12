Para el exministro de Defensa, Jorge Chávez, las Fuerzas Armadas cumplirán con el mandato constitucional, al estado de derecho y no a otros intereses.

“Las Fuerzas Armadas han entendido con el paso de los años el cumplimiento irrestricto del orden constitucional, tengan plena seguridad que las Fuerzas Armadas no van a incumplir el orden constitucional. Segundo, el ministro de Defensa no tiene mando directo sobre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el que sí lo tiene es el jefe supremo. Por lo tanto, yo descartaría cualquier actividad de que el ministro de Defensa pueda solicitar algún respaldo porque no tiene competencia para eso. Si el presidente llegara a esta situación negada, porque aún no se ha comprobado, las Fuerzas Armadas tienen bien en claro que les lo que tienen que hacer es un juramento al país y no al gobierno de turno”, indicó.









El exministro de Defensa prefirió no opinar sobre la designación de Gustavo Bobbio el nuevo ministro de Defensa, consejero de Antauro Humala.

“Su trayectoria es un oficial que ha destacado profesional como académicamente. Sin embargo, esa idoneidad la tendrá que demostrar con el paso del tiempo. Hacer un juicio de valor eso se verá con el paso del tiempo”, concluyó.





VIDEO RECOMENDADO: