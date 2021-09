Esta mañana el premier Guido Bellido, arremetió contra el canciller y su adjunto, Luis Enrique Chávez quien aseguró que el Perú no reconoce ninguna autoridad legítima de Venezuela desde el 5 de enero del 2021. Fecha en el que el Grupo de Lima se pronunció sobre la dictadura que existe en ese país.

“Es una ridiculez digna del primer ministro. Él cree que reunirse con una persona es reconocer un país, y no es así. No debería hacer pasar la vergüenza, de estar desmintiendo al canciller que está acompañando al presidente de la república en un viaje a la OEA, en los Estados Unidos y después en las Naciones Unidas, eso a mí me parece una vergüenza inaceptable y una malcriadez del señor Bellido”, indicó.

En otro momento aseguró que el premier debería ser el primero en conocer la política exterior y su manejo.

“La dirección de la política exterior del Estado está en manos del Presidente de la República, asistido por la cancillería y por el servicio diplomático. El señor Bellido tiene mucho que entender, entonces que aprenda y que comience a leer la Constitución”, insistió Ponce Vivanco.

Catalogó de indignante que un premier pase por encima del Presidente de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores.

“Que en un país serio, el primer ministro desmienta al presidente y al canciller cuando están en el exterior; eso es algo nunca visto e intolerable. (...) Tenemos un primer ministro que nos está cortando el piso y se lo está cortando al jefe de estado que es su jefe, deberían destituirlo en el acto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Además, el magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos falleció a los 61 años. Y, rechazo total al proyecto de Perú Libre para controlar los medios.