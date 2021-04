El candidato presidencial Pedro Castillo llegó hace tres días a Lima y ha hablado poco. El lunes declaró brevemente y se opuso a responder las preguntas de la prensa. Pero lo que no ha podido evitar es que sus aliados o nuevos padrinos se pronuncien y celebren las verdaderas intenciones que tiene el representante de Perú Libre de llegar al poder.

Uno de ellos es el exmandatario de Bolivia Evo Morales. Ayer, el expresidente usó sus redes sociales para destacar que el plan de gobierno de Castillo es el mismo que él aplicó en su país.

“Saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú que tiene un programa similar al nuestro”, tuiteó. El plan que destacó fue el impulsar una Asamblea Constituyente, como lo hizo la Venezuela de Hugo Chávez en 1999 y que le permitió al fallecido presidente perpetuarse en el poder por 14 años. Morales hizo lo mismo y permaneció 13 años como presidente.

La congresista electa por Perú Libre, Zaira Arias, ratificó esa pretensión en una entrevista que ofreció a RPP después de las elecciones del 11 de abril. Pero antes ya lo había anticipado su compañero Guillermo Bermejo.

“El maestro (Pedro Castillo) plantea que en un plazo no menor a seis meses va a llamar a la Asamblea Constituyente; esto automáticamente va a disolver el Congreso y va a quedar solo la mesa permanente actuando en el Legislativo en coordinación con el Ejecutivo, y se dará lugar a los asambleístas que redactarán una nueva Constitución”, detalló Arias. Un calco de lo que hizo Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia para quedarse con el poder absoluto. (Ver más información en pág. 6)

Anoche, Castillo volvió a hacer una manifestación corta para agradecer a su aliado. “Hemos recibido no solo el respaldo del compañero Evo Morales, sino también cartas de diferentes países que las haremos públicas en estos días”, señaló.

Bolivia no es ajeno a Castillo. Según un informe del portal Sudaca, en 2018 el docente participó junto a dirigentes del Conare-Sute en eventos para maestros organizados por Álex Chamán, representante del prosenderista Movadef.

“Fuera, Evo Morales”

La candidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció ante los deseos expresados por el exgobernante boliviano.

“El día de la elección, Evo Morales dijo que se sentía ganador, le quiero decir claramente que no se meta en mi país, no se meta en el Perú ¡Fuera del Perú, Evo Morales! No vamos a aceptar su ideología del socialismo del siglo XXI, le decimos fuera al comunismo, fuera a (Nicolás) Maduro, lo que buscan es generar división y traer pobreza”, expresó Fujimori desde el Rímac.

En tanto, ayer, el fiscal José Domingo Pérez respondió por escrito a la jueza María Álvarez y le señaló que no se opone a que la lideresa de Fuerza Popular pueda viajar por el país para cumplir con sus actividades proselitistas.

Ahora está en manos de Álvarez autorizar los viajes de la candidata. Fujimori está acusada por el presunto delito de lavado de activos.

-Pedro Castillo se reunió ayer en su local partidario con los miembros de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa). Al llegar al edificio, evitó nuevamente declarar a la prensa.

-Vladimir Cerrón, el condenado líder de Perú Libre, pidió autorización al Poder Judicial para salir de Junín a partir de este jueves y participar de la campaña.

