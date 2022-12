Un plan siniestro. El comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, confirmó en una declaración al Ministerio Público que sí recibió una orden para detener a Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, así como como sacar a todas las personas que estén en ese momento en el Congreso, incluidos los propios parlamentarios.

Así se puede leer en el documento al que tuvo acceso Perú 21, en donde Alfaro relata a la Fiscalía que recibió la llamada del exministro del Interior, Willy Huerta.

“Recibí una llamada vía Whatsapp a mi número del señor Ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas, quien me indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el Presidente de la República, en ese momento el Presidente me señaló: ’General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación’”, relató Alfaro.

Ante la orden expresa del golpista, Alfaro le preguntó sobre los motivos para la detención de la fiscal Patricia Benavides, a lo que Castillo respondió que Huerta se lo explicaría luego.

Otras indicaciones del profesor fueron brindar resguardo policial a la casa de sus padres, a la vivienda de su premier Betssy Chávez y a la casa de Aníbal Torres, ante de que la comunicación se corte.

“Terminada la conversación, puse en conocimiento al jefe de Estado Mayor, Vicente Álvarez, y al comando de Asesoramiento General, Jorge Angulo, de lo que me dijo el presidente. Seguidamente di la orden de que la PNP tenía que garantizar el libre funcionamiento del Congreso y que el pedido de intervención a la fiscal era ilógico”, dijo Alfaro.

PASÓ A LA CLANDESTINIDAD

La declaración del jefe PNP compromete no solo a Castillo, sino también a sus aliados. Uno de ellos, Aníbal Torres, anunció que pasará a la clandestinidad, luego de que la fiscal Benavides lo denunciara por rebelión.

“La fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial... Ante esto paso a la clandestinidad”, anunció el abogado vía Twitter.

"La Fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una org. criminal y perturbación a la justicia.Ahora lo hace por Rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial.Dice que los fiscales son operadores políticos.Ante esto paso a la clandestinidad."

Castillo está detenido desde el miércoles. Ayer, el Poder Judicial declaró improcedente un segundo hábeas corpus interpuesto a su favor.

Huerta renunció al Mininter tras el golpe, según dijo, “por mis principios democráticos”. Sin embargo, según Alfaro, él estuvo en Palacio con Castillo.