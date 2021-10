El mensaje conjunto de Acción Popular (AP), Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú-Partido Morado, Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP) y Alianza Para el Progreso fue claro y contundente: “Vamos por la gobernabilidad”. Con ello, los parlamentarios mostraron una potente unidad política en un contexto social que se rige por los mensajes contradictorios del presidente Pedro Castillo y las constantes amenazas del premier Guido Bellido que lidera un gabinete de ministros que solo genera incertidumbre.

A la cabeza, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, remarcó que lo que interesa es promover los proyectos de ley que beneficien a los peruanos en medio de la crisis sanitaria y la reactivación económica que aún no alza vuelo.

“¿Qué es lo que quiere el pueblo hoy día? Reactivación económica y empleo (...) Queremos dar el mensaje de que queremos gobernabilidad y trabajar por la población”, sostuvo Alva.

Eso sí, la presidenta fue frontal con la actitud del mandatario, quien aseguró a los portavoces que no haría cuestión de confianza por el ministro Iber Maraví pero ahora el premier Guido Bellido y otros integrantes del gabinete no descartan esa opción.

“Nadie quiere un presidente mentiroso, pues no ayuda en la gobernabilidad. No pensamos que él lo sea y, por eso, estamos dando este mensaje”, señaló. “Somos un Congreso que no es obstruccionista, sino de reconstrucción nacional. Acá queremos la verdad y queremos trabajar con el Ejecutivo”, acotó.

En la conferencia de prensa, las bancadas exhortaron al presidente Castillo a que promulgue la autógrafa de ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, aprobada por la mayoría del Pleno el 16 de setiembre, “para que exista un real equilibrio de poderes”.

UNIDAD PARLAMENTARIA

El mensaje de Alva fue secundado por el vocero de la bancada de Avanza País, José Williams, quien afirmó que “sin gobernabilidad, no vamos a dar a la población todo lo que queremos”.

En tanto, Jorge Montoya, vocero de RP, recordó que, como muestra de querer trabajar en una misma línea con el presidente, el Consejo Directivo aprobó la Agenda Legislativa 2021-2022, que incluye 170 proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. La agenda la completan 71 iniciativas del Legislativo.

En tanto, Carlos Zevallos, vocero de AP, descartó que se promueva la vacancia. “Nosotros queremos la gobernabilidad. Necesitamos el respeto y la independencia de poderes”, anotó.

Por su parte, la congresista de APP Heidy Juárez explicó a Perú21 que “sí hay voluntad del Congreso para trabajar juntos, pero la idea es que el Ejecutivo también la tenga”. “Ellos nos pechan, nos retan, nos confronta; eso no es un llamado a la gobernabilidad. Este gobierno no quiere trabajar en equipo y lo demuestran. Tienen una resistencia total”, detalló.

El congresista de FP Héctor Ventura sostuvo que su bancada está predispuesta a impulsar las iniciativas para la gobernabilidad, pero, dijo, es necesario mayores muestras del gobierno. “Por ejemplo, que envíen sus proyectos sobre trabajo así como las iniciativas sobre la reforma agraria. Con eso dará las señales que generen estabilidad. Sería ideal que lo hagan, en vez de atacarnos sin razón alguna, como hace Bellido”, declaró a este medio.

DATOS

Perú Libre y Juntos por el Perú no estuvieron presentes en la conferencia de prensa que dieron las bancadas.

Hoy, desde las 11 a.m., se realizará el Pleno del Congreso al conmemorarse el 200 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del Combate de Angamos.

Tras aprobarse la Agenda Legislativa, esta será debatida y aprobada en el Pleno para que luego los proyectos pasen a las comisiones para que sean evaluados.

