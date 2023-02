La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso interrogó a diferentes testigos sobre el caso ‘Los Niños’. Sin embargo, pese a haber sido citados, varios integrantes del ‘gabinete en las sombras’ de Pedro Castillo, no participaron y tampoco respondieron las respuestas del grupo de trabajo.

La sesión dio inicio alrededor de las 8:30 a.m. y empezó con los testimonios de los empresarios chinos, quienes se unieron en consorcios con organizaciones peruanas para ganar licitaciones de manera ilegal. Esta es la última audiciencia para ver el caso y luego se tendrá que recopilar la información obtenida para el 21 de febrero.

La gran mayoría negó conocer a los congresistas de Acción Popular y/o haberse reunido con ellos. También indicaron que todas las puntualidades respecto a los contratos realizados con el Estado en el gobierno de Pedro Castillo las iban a entregar de manera escrita dentro de las próximas 24 horas.

La segunda parte de la citación del grupo de trabajo contó con la participación de algunos miembros del ‘gabinete en la sombra’ a quienes se les hicieron preguntas bastante puntuales. Eder Vitón Burga aseguró que “con los congresistas investigados (Los Niños) no he tenido ninguna reunión” además, relató que el motivo de su renuncia fue por temas personales y que está trabajando en temas privados.

En cuanto a Beder Camacho Gadea, también indicó que “nunca me he reunido con los congresistas y si han tenido algún acceso era para que se reúnan con el señor (ex)presidente (Pedro Castillo), no sabría la frecuencia con la que visitaban (Palacio)”. También contó que no recuerda haberse reunido con Auner Vásquez (también exasesor de Castillo), pero “si me he reunido con el señor Auner, de seguro fue porque quiso hacer sus trámites en despacho”.





VIDEO RECOMENDADO





Conversamos con el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y la abogada penalista Romy Chang sobre el panorama legal de Pedro Castillo a partir de las nuevas declaraciones de Bruno Pacheco a la Fiscalía.