Desde Ayacucho, y con un tono confrontacional, Pedro Castillo hizo ayer el balance de los primeros 100 días de su gestión como presidente de la República. Cuarenta y dos minutos le tomó reseñar lo que, a su criterio, son los “importantes logros” de este primer tramo gubernamental. Hubo mucho de autobombo, nada de autocrítica.

También anuncios aislados –como el aumento del sueldo mínimo a S/1,000 a partir de diciembre, aunque después en Twitter aclaró que solo habrá un subsidio de 70 soles para los trabajadores formales vulnerables, y algunos demagógicos y populistas como el de la venta del avión presidencial.

Acompañado de sus ministros, pero con la notoria ausencia de su premier Mirtha Vásquez, Castillo refutó a quienes “con poca vergüenza”, dijo, sostienen que no registra logros. “Ellos, en 200 años, se dedicaron a robarle al país, en 5 o 10 años no hicieron nada por la patria y hoy que un campesino llega al gobierno le exigen que resuelva en 100 días los problemas”, reclamó.

A renglón seguido, aseguró que su gobierno sí “tiene rumbo, (...) ejes y lineamientos claros”. “A mí nadie me pone la agenda, no tengo jefes, el único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá”, refirió.

Quince fueron los tópicos abordados por el jefe de Estado en la Plaza de Armas huamanguina. Allí, Castillo sostuvo que la Asamblea Constituyente “es un grito popular” cuando la verdad es que, según reciente encuesta de Ipsos, apenas un 10% de la población considera prioritario un cambio a la Carta del 93.

Anunció, además, el inicio del proceso de renegociación del contrato de gas con el consorcio de Camisea y la presentación de un proyecto de ley para la masificación de ese recurso. Se mostró optimista sobre las cifras macroeconómicas y la generación de nuevos recursos por más de S/123 mil millones al amparo de facultades delegadas que el Ejecutivo ha pedido al Parlamento y que este aún ni siquiera discute. Apuntó que en ese contexto de reactivación económica será importante seguir avanzando con la vacunación contra el COVID-19 que, añadió, se ha cuadruplicado en cobertura durante su gestión. En esa línea, garantizó que las clases escolares presenciales se reanudarán en marzo de 2022.

En su alocución, Castillo anunció la presentación de un paquete de proyectos anticorrupción al Congreso que incluye una iniciativa para impedir que las personas acusadas por corrupción postulen a cargos de elección popular. Su referencia trajo a la mente la imagen del líder del partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción

GOBIERNO DESASTROSO

En declaraciones a Perú21TV, el analista Gonzalo Zegarra sostuvo que el de Castillo fue un “discurso de mentiras y generalidades”. “Decir que la Asamblea Constituyente es un clamor popular es una vil mentira y una falta a la verdad, No conozco ningún gobierno que haya tenido resultados tan desastrosos en gestión y manejo político en este periodo”, acotó.

Zegarra reconoció que hay un mérito en la continuidad del programa de vacunación, pero eso es todo, “lo demás, segunda reforma agraria y masificación del gas, más allá de que son pésimas políticas no son celebrables, no puedes incluirlas en el balance porque no son más que gestos”.

Sabía qué

Castillo señaló que se han destinado S/200 millones para el pago de la deuda social a los maestros y que y antes de fin de año se agregarán S/800 millones.

Informó también que se eliminarán los contratos temporales para los docentes.

