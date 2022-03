Anticipándose a lo que tendría que ser su presentación ante el Congreso, el próximo lunes 28 de marzo, en el marco del proceso de vacancia iniciado en su contra, el presidente de la República, Pedro Castillo, fue ayer al Parlamento con un mensaje a la nación con el que intentó, sin éxito, deslindar de la corrupción que se ha enquistado en su gobierno.

Con frases etéreas, omitiendo deliberadamente toda mención a casos álgidos sobre los que la ciudadanía le demanda explicaciones, el mandatario dijo que no blindará a ningún corrupto, que su gobierno apoyará cualquier investigación, y cuestionó a quienes “nos estafaron con obras monumentales que no eran más que elefantes blancos”, pasando por alto que entre estos se encuentra su socio político Vladimir Cerrón.

Nada dijo sobre sus reuniones clandestinas en una vivienda del pasaje Sarratea, los US$20 mil hallados en un baño de Palacio de Gobierno, la intromisión de su exsecretario Bruno Pacheco en los ascensos militares, o la supuesta participación de sus sobrinos en negocios ilícitos dentro del Estado. Sí mencionó a la lobista Karelim López, pero solo tangencialmente y para desvirtuar las “mentiras” que, según él, “se construyen” contra su gobierno.

MEDIAS VERDADES

Una hora y 13 minutos le tomó a Pedro Castillo leer el discurso aprobado por el Consejo de Ministros con el que, nuevamente, pretendió victimizarse al presentar las acciones fiscalizadoras del Parlamento a su gobierno como una expresión de la disconformidad de un sector político con su triunfo en las urnas.

“Reconozco que hay situaciones que ameritan corregirse y hoy puedo decir que ya lo estamos haciendo. Tengo claro que toda gestión de gobierno siempre es perfectible (...). Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido. Expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y corrección”, agregó desde la parte superior del hemiciclo teniendo a la vista a los integrantes de su gabinete, varios de ellos cuestionados por su falta de idoneidad y su prontuario delincuencial.

Remarcó, además, que es necesario llegar a consensos y ponerse a trabajar dejando de lado las rencillas. “Es el momento de poner fin a las disputas mezquinas, de acabar con la polarización; (...) tiendo la mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país”. Momentos antes, sin embargo, había puesto en tela de juicio la institucionalidad del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

ADELANTO DE ELECCIONES

Salvo estas apreciaciones, no hubo nada novedoso en el mensaje presidencial que repitió –a lo largo de sus 20 páginas– gran parte de lo que ya había expuesto una semana antes el primer ministro Aníbal Torres, cuando fue a pedir el voto de investidura al Poder Legislativo.

Castillo nada dijo de ese adelanto de elecciones del que se rumoreaba insistentemente. Y el tema habría quedado en la nebulosa si no fuera porque el jefe del gabinete, fastidiado por las críticas al mensaje, confirmó –en declaraciones a la prensa, en los exteriores de Palacio de Gobierno– que la medida sí estaba considerada, pero no fue anunciada por decisión del mandatario “en un último intento de lograr la concertación”.

Ante esta aseveración, el congresista de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra comentó que Aníbal Torres le hace “flaco favor” al presidente Castillo cuando lo “torpedea” de esa manera.

“Torres es un disociador y tiene poco de demócrata, está en la misma línea de los primeros ministros anteriores, está completamente desubicado. ¿Qué me habla? ¿Cree que nos va a asustar? Lo que él tendría que responder es si ese anuncio de adelanto de elecciones fue de conocimiento del Consejo de Ministros y si este lo aprobó; si es así, todo es una farsa y si lo sabían, los ministros son unos hipócritas”, subrayó.

El parlamentario agregó que no hubo “nada nuevo” en el mensaje del presidente, quien –señaló– debió más bien expresar su voluntad de recibir a la Comisión de Fiscalización, que ya le cursó una segunda invitación para declarar sobre diversas irregularidades en su gestión, pero aún no tiene respuesta. “No lo hizo, le falta transparencia. El lunes 28 tiene que aclarar veinte imputaciones que hay en su contra; ahí vamos a ver si efectivamente tiene propósito de enmienda y de asumir errores (...). Ha sido repetitivo, ¿cuál es la novedad? No vive la realidad, no sabe enfocarse, ha debido tener un discurso más preciso; para él estamos en la isla de la fantasía”, acotó.

FASTIDIO E INCREDULIDAD

La vocera alterna de Avanza País, Adriana Tudela, por su parte, advirtió a Perú21 que el mandatario ha hecho “muchísimas promesas que no se sabe cómo se van a cumplir” toda vez que el país “está paralizado debido a la ineficiencia de su gobierno”.

“No ha reconocido ningún tipo de error, no los ha identificado; lo que me parece es que nos ha hecho perder el tiempo. No hay ninguna intención de colaborar con la justicia, no hay transparencia”, comentó, tras advertir que Castillo mantiene en su puesto a las mismas personas cuestionadas y sujeto de investigaciones.

En esa línea, puntualizó que no basta con hacer ofrecimientos si estos no se traducen en actos concretos, y criticó que el presidente siga con la “idea descabellada” de que los cuestionamientos que recibe son por lo que ocurrió durante la campaña y no por su gestión.

Hernando Guerra García, portavoz de Fuerza Popular, afirmó que el presidente ha tratado de formular descargos sobre un tema (el de la vacancia) que recién se dilucidará el 28 de marzo.

“Esperemos que tenga la cortesía de asistir el 28 porque, si no, quedaría en evidencia que ha usado esta tribuna y eso no sería democrático”, apuntó el parlamentario.

El legislador fujimorista advirtió en el mensaje presidencial una falta de “liderazgo estratégico y visión del país”, por cuanto –manifestó– “lo que se ha hecho es enumerar cosas y eso no constituye un programa de gobierno”.

Bajo esa mirada opinó que la presentación del mandatario podría ser a la larga un “boomerang porque finalmente la población no verá que los anuncios se concretan en acciones específicas, sino que quedan en palabras, como el deslinde con la corrupción, que es solo de la boca para afuera”.

Con matices, Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, se sumó a estas críticas y calificó el discurso como un “listado de propuestas”. “Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. El presidente no ha hecho ningún deslinde; llama a la unidad pero traen a gente de las regiones y las azuzan contra el Congreso; habla de igualdad de derechos pero veamos en qué condiciones están los colegios o cómo es la atención a los pacientes no COVID; habla de una segunda reforma agraria que no existe y ni una palabra de la Amazonía; ya no estamos para ofrecimientos, queremos acciones concretas, todo eso solo genera más inestabilidad”, reclamó.

