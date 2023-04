La Fiscalía solicitó al Poder Judicial variar la comparecencia simple y en su lugar dictar 28 meses de prisión preventiva contra la exprimera dama Lilia Paredes y sus hermanos Alfonso y Walter. Los hermanos Paredes Navarro son sindicados de pertenecer a una red criminal encabezada por el exjefe de Estado Pedro Castillo.

El pedido fue hecho por el fiscal Jorge García Juárez, del equipo especial que investiga la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Fuentes de Perú21 indicaron que el requerimiento será evaluado por el juez Raúl Justiniano Romero el próximo lunes 24 de abril a las 10:00 a.m..

Pedido fiscal contra la exprimera dama Lilia Paredes.

El Ministerio Público imputa a Lilia Paredes de ser coordinadora en la organización criminal que direccionó obras de saneamiento a favor de empresas fachadas, como las de Hugo Espino y su hermana Angie, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Hugo Espino registra cinco visitas a Palacio de Gobierno para reunirse con su amiga Yennifer Paredes, hermana de la primera dama que también está implicada en el caso.





“En la primera reunión me invita Yenifer Paredes, en la cual me indica que la señora Lilia quiere conversar conmigo. Me acerco a Palacio de Gobierno en horas de la tarde por la entrada principal y me pidieron que pudiera facilitarles un chip para que pueda conversar la señora Lilia, porque tenía miedo, en el lugar donde estaba, la podían chuponear ”, relató un arrepentido Espino ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en enero pasado.

La Fiscalía investiga que la red criminal direccionó obras en Anguía, Chadín (Cajamarca), y Chachapoyas (Amazonas). El 21 de diciembre del 2022, Lilia Paredes viajó junto a sus dos menores hijos a México luego que el presidente del país norteamericano, Manuel López Obrador, les concediera el asilo político.

