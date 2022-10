El Ministerio Público sustentó su solicitud para que el Poder Judicial dicte 36 meses de impedimento de salida del país a la primera dama, Lilia Paredes, investigada por integrar una red criminal que estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo.

El fiscal Jorge García, del equipo especial contra la corrupción del poder, señaló ayer en audiencia que no se puede descartar que la cónyuge del gobernante utilice indebidamente el avión presidencial para huir de las investigaciones . Por ello, y otros elementos de convicción, solicitó al Poder Judicial que se declare fundado su requerimiento.

La Fiscalía solicitó la misma restricción para Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, así como para el empresario Hugo Espino, quien se acogió a la confesión sincera y brinda su testimonio sobre la presunta organización criminal enquistada en las altas esferas de poder.

“Es de público conocimiento que se está investigando cómo se utiliza el avión presidencial para sacar a los familiares del presidente de la República y la señora Lilia Paredes Navarro es familiar del señor presidente constitucional de la República. ¿Existe el peligro de que vaya a utilizar el avión presidencial para que se fugue la señora Paredes? Existe, señor (juez) ”, mencionó el fiscal ante el magistrado Raúl Justiniano.

El 23 de junio, un pasajero registrado como ‘Lay Vásquez’ abordó en el Grupo Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao, un vuelo con destino a la ciudad de Chiclayo.

Este viajero fue inscrito como “sobrino” del mandatario y se consignó un DNI que no existe en la base de datos del Reniec. Se presume que ‘Lay’ en realidad sería Fray Vásquez, quien, desde marzo, tiene orden de captura por participar en una red criminal que estaría encabezada por Pedro Castillo.

El Ejecutivo justificó que hubo un “error” de la FAP para registrar a los pasajeros y que en realidad se trataba del sobrino Yoni Vásquez.

Fiscal sustentó los argumentos contra la primera dama, Lilia Paredes

Hasta 10 años de prisión

Lilia Paredes podría recibir una pena de entre 8 y 10 años de prisión por los delitos de colusión agravada y organización criminal, señaló el fiscal García.

El representante del equipo especial de fiscales refirió que, si bien Paredes acudió a las citaciones de las autoridades, esto podría cambiar ante una posible pena de cárcel y, por tanto, pueda eludir la acción de la justicia ante la “sospecha reveladora”.

Destacó que la investigada no cuenta con un trabajo, pues su rol como primera dama es solo un título honorario y no tiene funciones específicas.

Por ese motivo, Jorge García consideró “necesario y justificado” que se imponga una orden que le limite el tránsito hacia el exterior por un plazo de tres años.

De esta manera, se plantea que la esposa del jefe de Estado cumpla diferentes metidas: un control mensual, no ausentarse del local de su residencia, no concurrir a las municipalidades vinculadas al caso, no comunicarse con otros investigados a excepción de su hermana Yenifer Paredes y el pago de una caución de S/100 mil.

Ante el juez, fiscal sustentó los elementos de convicción contra Lilia Paredes

La red se gestó en Palacio

La Fiscalía sindica a Lilia Paredes de cumplir el rol de “coordinadora” en la red criminal que direccionó obras de saneamiento en favor de empresas fachadas de propiedad de Hugo Espino, quien visitó cinco veces la residencia presidencial.

Así, dijo el fiscal García, se hicieron de proyectos en las localidades de Chachapoyas (Amazonas), Cajatambo (Lima provincias), Chadín y Anguía (Cajamarca).

“La primera dama facilitó el acceso a Hugo Espino a las instalaciones de Palacio de Gobierno a fin de que, con participación de Yenifer Paredes, continúen con el planeamiento y organización del programa criminal para hacerse suyos los proyectos de inversión pública”, argumentó.

“Hugo Espino confesó que Lilia Paredes coordinaría para que se dé el financiamiento de la obra en Chadín, en concertación con el presidente Pedro Castillo, y lograr la adjudicación mediante terceras empresas”, añadió.

Apuntó que el exsubsecretario presidencial Ysmael Mayuri Quispe aseguró a la Fiscalía que Lilia Paredes no tiene facultad para autorizar el ingreso de personas a la residencia de Palacio de Gobierno.

“Por lo que habría hecho uso de su poder o posición dentro de la organización criminal para facilitar el encuentro entre los miembros de esta red Yenifer Paredes y Hugo Espino”, aseveró.

Anotó que la medida solicitada es “idónea”, pues se ha visto que la organización criminal, la que presuntamente integraría la primera dama, podría sustraerla de la justicia, como lo habría hecho con los prófugos exministro Juan Silva y el sobrinísimo Fray Vásquez.

El juez suspendió la audiencia hasta mañana, día en que se evaluará el mismo requerimiento a los hermanos de la primera dama y Hugo Espino.

TE PUEDE INTERESAR:

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)