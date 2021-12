Casi cuatro horas duró el primer interrogatorio fiscal al que se sometió el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Ayer le tocó responder sobre la presunta injerencia de su gobierno en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas; más adelante deberá contestar sobre las licitaciones de Petroperú, concretadas tras su reunión con el empresario Samir Abuyadeh, y las visitas clandestinas que recibió en la casa de Breña. Si Castillo no aclara estos últimos temas antes con la prensa, lo tendrá que hacer ante el Ministerio Público nuevamente.

Si bien esta vez declaró como testigo, las evidencias ubican al mandatario como el principal promotor de las irregularidades en la promoción de militares.

Las declaraciones de los comandantes pasados al retiro, José Vizcarra (Ejército) y Jorge Chaparro (FAP), son el principal sustento para la investigación que, de momento, incluye al exministro de Defensa Walter Ayala y al exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

Por eso el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, reveló ayer que su patrocinado reconoció los chats que intercambió con Vizcarra en octubre. En uno de esos mensajes, el jefe de Estado le escribió “comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe” y seguidamente le precisó “para coronel”.

“En efecto, se ha reconocido que sí son del señor presidente (los chats) con el señor Vizcarra y se ha dado el contexto de cómo sucedieron los hechos”, explicó Pachas a la prensa sin dar más detalles. Agregó que su defendido respondió 40 preguntas.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no pudo acudir a la diligencia por motivos de salud y fue su adjunto Ramiro González, encargado del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, quien interrogó al presidente Castillo.

Fiscal Supremo en Palacio de Gobierno Por casi cuatro horas, el presidente Pedro Castillo declaró, en Palacio de Gobierno, sobre las presuntas irregularidades en el reciente proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El fiscal supremo adjunto Ramiro González fue el encargado en tomar el testimonio del mandatario como parte de la investigación del Ministerio Público a sus exfuncionarios.

Los generales Vizcarra y Chaparro ya habían contado, en declaraciones a la prensa y al Congreso, que fueron presionados por Ayala y Pacheco para ascender en sus respectivas armadas a oficiales por “órdenes de arriba”.

En la diligencia en Casa de Pizarro, González debía corroborar si realmente fue el presidente el que dispuso pasarse por encima de las reglas castrenses solo para beneficiar a sus recomendados.

El excomandante del Ejército, por ejemplo, expresó que el extitular de Defensa pidió el ascenso del coronel Ciro Bocanegra Loayza, miembro de la Casa Militar ubicada en Palacio y chotano como el mandatario. Y también intercedió por el coronel Carlos Sánchez Carhuapoma. Pacheco insistió con los nombres.

“Llegué a pensar que el presidente no sabía de esta situación; entonces le manifesté el escenario y luego de que él me dijera cómo podía hacer para ascenderlos. Yo le dije que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos. Me manifestó si se podía hacer algo”, dijo en su momento el hoy retirado general.

El procurador general Daniel Soria también participó en la diligencia. Soria denunció a Castillo por su falta de transparencia al no informar con quiénes se reunió en la casa de Breña. Pero el procurador fue el que evitó dar detalles de lo que declaró ayer el presidente.

Tenga en cuenta

-El Poder Judicial admitió a trámite el hábeas corpus interpuesto por Pedro Castillo para que la fiscal anticorrupción Norah Córdova, quien tiene a su cargo el caso Petroperú, no recurra al allanamiento de Palacio de Gobierno.

-La defensa de Castillo busca por todos los medios que Córdova no indague el caso pese a que la magistrada no ha incluido al mandatario.

-El fiscal Ramiro González señaló que “oportunamente” se citará a declarar a Walter Ayala y a Bruno Pacheco.