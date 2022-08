Resguardado por un amplio contingente policial y de seguridad del Estado, el presidente Pedro Castillo acudió a pie al Ministerio Público para responder por los ascensos irregulares en las FF.AA. y la PNP. Horas antes, había anunciado en redes sociales su decisión. “Respaldo a mis abogados respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno. Sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, aseguró. No obstante, una vez frente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no contestó ni una sola pregunta.

La mañana de ayer, Castillo montó todo un espectáculo de seguridad en su ruta al despacho fiscal. Los más afectados fueron los trabajadores y transeúntes, pues la avenida Abancay y las calles aledañas fueron cerradas por casi media hora. También hubo caos vehicular y malestar entre los pasajeros que viajaban en decenas de buses que no podían circular por la principal arteria del centro de la capital. Todo esto para retirarse de la Fiscalía pasada una hora sin haber declarado. A su salida, uno de sus abogados, Benji Espinoza, confirmó que, durante el interrogatorio, el mandatario se acogió al silencio, obstruyendo una vez más a la justicia. “Los investigados, el presidente y cualquiera en el Perú tienen derecho a hacer una declaración voluntaria, lo que se conoce como relato voluntario”, indicó. MIRA: Congreso negó el permiso de viaje de Pedro Castillo a Colombia Agregó que el presidente esperará a que culminen las diligencias de los colaboradores eficaces Karelim López, Zamir Villaverde y Bruno Pacheco para responder a la Fiscalía. “Es mejor que conteste todo que solo una parte”, refirió. En tanto, a su retorno a Palacio de Gobierno, Castillo arremetió una vez más contra los medios de comunicación. Al ser consultado por las imputaciones en su contra, dijo: “A ustedes les pagan por preguntar... Eso es lo que ustedes tienen en la cabeza, para eso a ustedes (les pagan)”, expresó. Le niegan permiso de viaje Horas más tarde, poco antes de las 6:00 p.m., el Pleno del Congreso denegó –con 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones– el permiso para que Pedro Castillo viaje a Colombia del 6 al 8 de agosto para asistir al cambio de mando presidencial. Durante el debate, legisladores alertaron sobre el riesgo de fuga del mandatario, quien tiene cinco investigaciones a nivel del Ministerio Público. “La evidencia que implica al presidente en actos de corrupción es abundante... el peligro de fuga se siente más real; al ser un acto protocolar, podría mandar al canciller”, dijo Adriana Tudela (Avanza País). Flor Pablo (Integridad y Desarrollo) recomendó a Castillo aprovechar ese fin de semana para ordenar a su gabinete. “Me sorprende que quiera viajar en plena crisis”, alegó. “Un presidente con cinco investigaciones por actos de corrupción no puede representarnos afuera”, señaló Héctor Ventura, expresidente de la Comisión de Fiscalización. Tenga en cuenta Un día antes, la fiscal Patricia Benavides precisó que Pedro Castillo, al ser el investigado, tiene la obligación de acudir a la Fiscalía.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que, tras el interrogatorio, Castillo negó los cargos. “Niego cualquier intento de obstrucción a la justicia, me reafirmo en colaborar siempre con las investigaciones”, escribió después en Twitter. VIDEO RECOMENDADO Conversamos con el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y la abogada penalista Romy Chang sobre el panorama legal de Pedro Castillo a partir de las nuevas declaraciones de Bruno Pacheco a la Fiscalía.