El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no autorizó el ingreso de los miembros de la Fiscalía a la oficina de Secretaría de la Presidencia, ante el requerimiento de la exhibición voluntaria de documentos por el Caso Petroperú. Un día después la defensa de Castillo, pidió la exclusión del Fiscal Luis Alberto Medina, quien encabezó esta diligencia. Perú21TV, dialogó con Romy Chang, abogada penalista, quien considera que la reacción del mandatario es “parte de una estrategia para su defensa”, frente a los “indicios de actos de corrupción permanente”, después de las citas entre el mandatario y proveedores del Estado.

No autorizar que fiscales entren a la oficina de Secretaría de la Presidencia, ¿Es Obstrucción?

De alguna manera lo es, documentos establecen que él (presidente) dio su negativa, no quiso que la diligencia se llevara a cabo, no dejó a la Fiscalía hacer su trabajo.

Castillo pidió la exclusión del Fiscal que encabezó la diligencia en Palacio, por diligencia “abusiva y avasalladora”. ¿Cuál es su Opinión?

Es parte de una estrategia para su defensa. El presidente se equivoca al calificar la diligencia como “abusiva y avasalladora”, la fiscal acudió a una exhibición de documentos de manera voluntaria, la pregunta del millón es, ¿Por qué no quiere que entren a Palacio en una diligencia de exhibición documentaria?, no es una incautación, no es un allanamiento. Siendo una entidad pública, Fiscalía puede ingresar para mirar la documentación, ¿Qué es lo que el presidente no desea que se observe allí?

¿Qué tendría que demostrar el Ministerio Público, que termine incriminado al presidente?

Aquí hay una serie de coincidencias que se han venido dando. Ahora sale a la luz el caso Petroperú, no podemos ver los hechos de manera separada, se tiene que ver en su conjunto, todos son indicios que aquí, podría haber actos de corrupción, pero permanente, donde hay negociación entre el más alto representante del poder Ejecutivo y empresarios que se ven beneficiados en diferentes entidades públicas, desde Petroperú, Sunat, ascensos militares, y sabe dios que otras cosas más.

En Perú21TV, la abogada penalista Romy Chang, manifestó que en el Caso Petroperú “todos son indicios de actos de corrupción, pero permanente, donde habría negociación, entre el más alto representante del poder Ejecutivo y empresarios que se ven beneficiados en diferentes entidades públicas”.

Castillo no responde al requerimiento de información, ¿Cómo debería responder el MP?

(La Fiscalía) va a tener que hacer solicitudes no solo de exhibición de documentos, sino eventualmente de allanamientos, porque necesita documentación para ver qué se maneja al interior de Palacio. La pieza gorda de este engranaje, en este momento es el presidente Castillo, me imagino que la Fiscal de la Nación orientará sus esfuerzos para ver si su comportamiento es o no transparente.

¿Cómo califica el desempeño de la Fiscalía de la Nación?

Debería iniciar un trabajo en conjunto con los otros órganos de línea de la Fiscalía de la Nación. Aquí hay personas que también están siendo investigadas y que no tienen inmunidad, respecto a las cuales deberían disponer interceptaciones telefónicas, registros de teléfono, incautación de celulares. Es una forma de aproximarse al caso también.

VIDEO RECOMENDADO: