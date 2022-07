César Astudillo rechazó las declaraciones de Aníbal Torres y dijo que no cree que se trate de un malentendido o un exabrupto. “Yo no creo que eso sea un exabrupto de Aníbal Torres. Considero que él lo considera así por más tuits que saque”.

Indicó que el premier no puede confundir los conceptos de cada institución que han dado la vida por los peruanos en la lucha contra el Terrorismo.

“Parece que el señor no tiene claro cuáles son las misiones que tienen las FFAA y la PNP, son años que venimos dando el soporte de seguridad que necesita la Nación y eso tiene que quedar bien claro”, sostuvo.

César Astudillo sobre Aníbal Torres: "No se merece ningún respeto"

En otro momento dijo que el presidente Pedro Castillo no debe pasar por alto esta afrenta.

“Todo tiene un límite el presidente está llamado a corregirlo, el presidente no puede pasar por alto esta afrenta. Rechazo completamente esas expresiones. Las FFAA están al servicio del Estado de la Nación, son fuerzas creadas constitucionalmente y la Constitución las ha plasmado. (…) No puede venir este señor a menospreciarlas y a ningunearlas, que han dejado a muchos de sus mejores elementos fallecidos masacrados torturados por la insania terrorista, eso es algo que no lo tiene claro”, añadió.

