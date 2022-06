El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó las labores de fiscalización que realiza los integrantes del Congreso al Gobierno, pues consideró que deberían estar pendientes de las obras que se realicen a favor de los ciudadanos más vulnerables.

En ese sentido, el jefe de Estado solicitó que el Parlamento asuma una “verdadera fiscalización” y exija al Ejecutivo que cumpla las demandas de la ciudadanía en temas de servicios básicos.

“Me gustaría que, así como el pueblo clama, tenemos que emprender, y desde aquí a las autoridades que siempre están pendientes del accionar del Gobierno, nos fiscalicen diciendo: ‘usted, señor, por qué no le dio agua a tal pueblo’, esa es la verdadera fiscalización que deben asumir las autoridades del país, fiscalizando al Gobierno . ‘¿Por qué no le dio puente a ese pueblo, una carretera?’”, manifestó.

Seguidamente, Castillo Terrones también criticó que el Legislativo no responda o rechace las propuestas que realiza el Gobierno a favor de la población.

“Por más esfuerzo que hagamos a través del Consejo de Ministros haciendo proyectos de ley, no nos responden”, dijo durante un encuentro con los ciudadanos del centro poblado de Carhuapata, Angaraes, región Huancavelica.

No recibió a la Comisión de Fiscalización

Este lunes por la mañana, Pedro Castillo se negó a recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso en Palacio de Gobierno, en el marco de la investigaciones en su contra por las reuniones extraoficiales que mantuvo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

Tras esta negativa, Ricardo Alva, secretario del Despacho Presidencial, remitió un oficio a la comisión, donde señaló que el titular de este grupo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), habría adelantado opinión, pues el informe final del caso se presentará el miércoles, apenas dos días después de haber oído la declaración del presidente.

“El presidente Pedro Castillo, en consulta con su defensa jurídica, ha recibido la opinión técnica que existe un prejuzgamiento por parte de usted y de la comisión que preside, contraria a los principios de objetividad e imparcialidad que inspiran el debido proceso”, se lee en el documento.

VIDEO SUGERIDO

Colas en Essalud