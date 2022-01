El jefe de Estado, Pedro Castillo, eludió una consulta del periodista Fernando del Rincón sobre a quién considera como la máxima autoridad de Venezuela. El mandatario no respondió si estima a Nicolás Maduro o Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

“Es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista. (...) Hay que preguntarle a los venezolanos. Es igual como si dijeran en el Perú a quién reconocen. ¿A Keiko Fujimori o a Pedro Castillo? Es igual”, justificó Castillo Terrones durante una entrevista a CNN.

Este martes 25 se emitirá la segunda parte de la entrevista que concedió el mandatario a la cadena internacional.

En una primera parte de la entrevista, el jefe de Estado reiteró que no posee una formación para ocupar el más alto cargo del país. Además, aseguró que cumplirá los 5 años de mandato de gobierno.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo al medio extranjero.

“Por supuesto [que terminaré mi mandato], el pueblo me ha traído acá. No para hacer las cosas que se sospecha sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país”, agregó.

En otro momento, Castillo Terrones afirmó que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, partido por el cual llegó a la Presidencia, no influye en sus decisiones para nombrar puestos en el Ejecutivo.

“Hoy soy el presidente de todos los peruanos. (Vladimir Cerrón) no tiene ninguna influencia sobre mis nombramientos”, sostuvo.

“No ha tenido que ver acá el señor Vladimir Cerrón (en los nombramientos). Nos ha sugerido siempre. (Me reuní recientemente con él), como lo hago con cualquier secretario, con cualquier partido. Acá no hay una barrera, acá no hay una valla, no solamente de Perú Libre, de centro, de izquierda, sino con todos”, sentenció.

VIDEO SUGERIDO

El docente en ingeniería ambiental de la UPC, Fernando Neyra, cuenta en Perú21TV que los efectos del derrame del petróleo podrían durar muchos meses si las autoridades no actúan rápido.