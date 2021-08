Pedro Castillo, presidente de la República, aseguró que hay personas que llegan al gobierno con “carpetas bajo la mesa” y que buscan introducir personalidades con “viejas mañas” dentro del Gobierno, algo que indicó no permitirá que ocurra.

“Hay ciertos temores de quienes todavía no nos conocen, ciertos temores de todas las personas que han estado acostumbradas a hacer la política a puerta cerrada muchas cosas”, señaló ante la prensa.

“Hoy me estoy convenciendo, incluso, que hay personalidades que están llegando con carpetas bajo la mesa, que están haciendo algunas llamadas, introduciendo algunas personalidades con la finalidad de seguir con estas viejas mañas que se han venido dando en el escenario político y no lo vamos a permitir”, añadió.

Pedro Castillo declaró brevemente a los medios de comunicación luego de aplicarse la primera dosis de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus (COVID-19) durante la primera vacunatón que se realiza en su gobierno para personas de 38 años a más en Lima y el Callao.

“Vamos a hacer de nuestro gobierno un gobierno con transparencia, un gobierno eficiente y quisiera pedir a través de los medios de comunicación a todos los compatriotas que no piensan como nosotros, que no sienten como nosotros, que nos ayuden no solo a ver a las personas que están en un puesto”, exhortó el mandatario.

Agregó que él hará un seguimiento a todas las personas “que han venido a contribuir a los ministerios” de manera “oportuna y permanente”. “No les vamos a ceder un centavo para que roben al país”, manifestó antes de insistir que en su Gobierno priorizarán la salud para todos los peruanos.

El jefe de Estado participó en la vacunatón en el Parque Zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho, donde también recibió su primera dosis la esposa del mandatario, Lilia Paredes.

