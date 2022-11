Aunque el presidente Pedro Castillo viva en negación, cada vez se siente más el rechazo de la ciudadanía hacia su gestión y la red de corrupción enquistada en el gobierno. Pacientes médicos y enfermeras que se encontraban al interior del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins se lo hicieron saber, y al entrar al nosocomio le gritaron “¡corrupto!, ¡fuera, Castillo, fuera!”.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer y quedaron registrados en varios videos de personas que con sus celulares grabaron el rechazo. El mandatario llegó hasta Jesús María, acompañado del ministro de Trabajo, Alejandro Salas y la nueva titular de Salud, Kelly Portalatino, para la ceremonia por el 64 aniversario del hospital del seguro social.

Tanto a su llegada como a la salida, el jefe de Estado fue abucheado por decenas de ancianos y adultos que dejaron lo que estaban haciendo para manifestar su desprecio a la forma en cómo dirige el país.

Una mujer que se encontraba en las inmediaciones del lugar reclamó la falta de equipos médicos. “Me están mandando a atenderme al privado (clínica), ¿qué está haciendo el gobierno? ¿por qué no traen equipos?”, expresó.

Ante el escándalo, Castillo aprovechó su discurso en la actividad oficial para arremeter contra los pacientes y despreciar los pedidos que reclamaban mejoras en el sistema de salud y en el gobierno.

“Los que gritan afuera ¿saben por qué? porque hoy no tienen espacio para robar a este pueblo y hay que darle al país y a la clase obrera y trabajadora (...) Hoy los que gritan afuera ya no tienen la oportunidad de aquellas cúpulas inmensas donde antes tenían todo y en qué condiciones han dejado hoy día al pueblo”, sostuvo sin mayor argumento.

Al retirarse, no se detuvo ni para responder preguntas de la prensa. Es más, la Policía se encargó de cercar las salidas de los pasillos para que nadie se aproximara al profesor. Ante ello, los pacientes siguieron protestando. “No entiende que el pueblo no lo quiere”, dijeron.

En diálogo con Perú21TV, la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzáles, señaló que la población ya está cansada de la incapacidad.

“La gente está cansada de la corrupción, de la falta de trabajo, de la incapacidad del gobierno y ojalá esto también lo pueda ver la OEA, para que lo pueda sentir en las calles, para que lo pueda percibir. Esto no es otra cosa que el resultado de un presidente encerrado en Palacio”, manifestó.

Marcha Nacional

Este sábado 5 de noviembre se realizará la marcha nacional #ReaccionaPerú, en rechazo al gobierno de Pedro Castillo y a la inacción del Congreso ante la evidencia de actos de corrupción.

Uno de los organizadores, José Luis Gil, recordó que el punto de concentración será el Paseo de los Héroes Navales, frente a Palacio de Justicia, a partir de las 2:00 p.m. Asimismo, dijo que además de Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo e Iquitos, peruanos en el extranjero se sumarán a la movilización.

“La respuesta ciudadana ha sido tal que incluso desde España (Madrid), Italia (Milano) y Estados Unidos (Washington DC) nos van a acompañar. Es un grito ciudadano ante tanta incapacidad”, dijo a Perú21.

Tenga en cuenta

Hasta ayer, según el portal Vacanciaya.com 66 congresistas firmaron la moción de vacancia presidencial.

66 congresistas firmaron la moción de vacancia presidencial. El 17 de octubre, Castillo fue rechazado por comensales de un restaurante en Cusco y se tuvo que retirar. Lo mismo le pasó el 9 de agosto en Arequipa.