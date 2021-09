El presidente Pedro Castillo encabeza desde las primeras horas de hoy, miércoles 1 de setiembre, una sesión del Consejo de Ministros con el gabinete presidido por Guido Bellido en Palacio de Gobierno.

Según informó RPP, la reunión con los ministros empezó aproximadamente a las 7:30 a.m. cuando empezaron a llegar funcionarios como Hernando Cevallos, del sector Salud; Iber Maraví, del sector Trabajo y Promoción del Empleo; y Anahí Durand, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Este Consejo de Ministros se realiza un día después que el primer ministro, Guido Bellido, fuera acusado por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), de haberla agredido verbalmente cuando solicitaba una oficina ante la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró a RPP.

En respuesta, Guido Bellido descartó haber agredido a la congresista y dijo que la acusación es “dolosamente falsa”.

“[¿No le dijo eso?] No. Eso estaría fuera de contexto y, es más, ¿qué confianza podría tener yo para decir eso a una persona que por primera vez me estaba viendo? No hay coherencia [...] Es imposible que una persona a alguien que no conoce pueda expresar eso. Eso sería una tremenda ofensa. En ese mismo instante hubiera denunciado cualquiera. Es parte de toda una estrategia de querer manchar el trabajo que estamos desarrollando”, aseguró ante la prensa al rechazar estas versiones en su contra.

Restricciones contra el COVID-19

También se espera que el Gobierno tome alguna decisión hoy en el Consejo de Ministros sobre nuevas restricciones y la ampliación del estado de emergencia contra el coronavirus (COVID-19), incluyendo el toque de queda, el cambio de niveles de riesgo en regiones que presentan aumento o descenso de casos de coronavirus, nuevo aforo en establecimientos públicos, entre otros.

Recordemos que, el pasado 23 de agosto se extendió hasta el domingo 5 de setiembre las medidas restrictivas. La anterior disposición venció el 22 de agosto y había sido emitida por el durante gobierno del expresidente Francisco Sagasti.

