El presidente de la República, Pedro Castillo, participó en un encuentro con autoridades regionales y locales en la provincia Coronel Portillo, en Ucayali, y destacó el objetivo de su administración para combatir de manera “frontal” a la corrupción.

“Cuando hemos asumido esta responsabilidad, (sabíamos que) lo primero que tenemos que hacer es una lucha frontal contra la corrupción. Háganlo y ayuden con eso. Cuánto cuesta un esfuerzo que hace un alcalde, una autoridad para ir y sacar un presupuesto que le corresponde al pueblo, que es de todos los peruanos, para llevarle aunque sea una silla, un grifo de agua, un bocado de comida a un niño o una familia y desgraciadamente tenemos que enterarnos que se lo llevan otras personas con el pretexto de hacer otras cosas por el país”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, Castillo Terrones subrayó que se requiere de una “voluntad política” para resolver los flagelos que someten al país. “Debemos dejar de estar mendigando por un recurso”, aseguró en su discurso.

“El Perú necesita más que de sus autoridades, necesita de una voluntad política para solucionar sus problemas. Nosotros lo dijimos en campaña y hoy la sostenemos. (...) debemos dejar de estar mendigando por un recurso, debe ser un derecho constitucional y por eso ingresando a este Gobierno hemos asumido esa responsabilidad y hemos orientado al Gabinete (Ministerial) para que antes de que vayan a atender cada uno a sus sectores, primero garanticemos la vacuna de los pueblos, la salud”, manifestó el mandatario.

El presidente llegó alrededor de las 8:40 a.m. de este martes 12 a Ucayali para inspeccionar los avances de la ejecución de la carretera Neshuya – Curimaná. Además, se reunió, entre otras autoridades, con el gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo; y los alcaldes de la provincia de Coronel Portillo, Segundo Pérez Collazos; y del distrito de Curimaná, William Muñoz Talaverano.

Junto a Pedro Castillo arribaron a Ucayali los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Mayta; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado;, de Energía y Minas, Eduardo González y de Transporte, Juan Silva.

En esa sentido, el jefe de Gobierno emplazó al ministro Juan Silva Villegas a trabajar para lograr la conexión entre las comunidades de la Amazonía peruana.

“No pueden estar en la Amazonía del país los distritos rodeados por los ríos y no tengan agua potable, no tengan estos servicios importantes. No podemos tener señor ministro de Transporte a nuestros pueblos que por situaciones, a veces políticas, vergonzosas, nuestros pueblos sigan aislados. Es necesario actualizar el trabajo que tenemos que hacer”, sostuvo.

“Todas las autoridades a nivel internacional hemos tenido que retroceder por la pandemia, pero ahora que garantizamos la salud de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, ya empecemos a destrabar estos proyectos y manos a la obra”, agregó.

