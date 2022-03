El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró este miércoles que en las próximas horas va a corregir algunos “errores” que se han cometido en su Gobierno, aunque no especificó cuáles son.

Durante la Reunión Ejecutiva con Alcaldes y Alcaldesas de las Municipalidades Distritales del Perú, el mandatario recordó que durante su mensaje ante el Congreso señaló que toda gestión tiene errores y la suya no es la excepción.

“Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores. En las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también”, manifestó Castillo Terrones.

El jefe de Estado también agradeció al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por la labor que realiza en el Ejecutivo, pese a su edad, así como a los titulares de las diferentes carteras.

No obstante, Pedro Castillo pidió a sus ministros atender las demandas de los alcaldes de manera directa y no derivarlos con otras instancias o con algún asesor.

“Quisiera agradecer al doctor Aníbal, que hace un enorme esfuerzo para estar frente al país. Pese a su edad es un hombre de lucha, un hombre de esfuerzos, un hombre que le pone cara al país. A los demás ministros también”, acotó.

“Por eso creo importante decirles a nuestros ministros de que es el momento de atender no solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir las puertas del ministerio y no derivarle a alguna dirección o encargarle con algún asesor. Encárguense señores ministros de atender para que el alcalde regrese a su pueblo con algo concreto”, añadió.