El jefe de Estado, Pedro Castillo, destacó que el Perú es como su escuela debido a que, a su juicio, es como una institución educativa donde se busca “hacer las cosas bien” y “corregir las cosas que están mal”.

“[Fernando Rincón: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”] Va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos. También es una escuela porque, aparte que la conozco, es una forma en que tengo que contribuir desde Perú al mundo a América Latina”, respondió Castillo a la entrevista en CNN.

Asimismo, el mandatario ratificó que no ha tenido una formación política para desempeñarse como jefe de Estado.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo.

“Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, puntualizó.

Pedro Castillo: “No conozco a Karelim López”

En otro momento, el presidente Pedro Castillo aseguró que nunca ha conocido a Karelim López Arredondo, quien está siendo investigada por la fiscalía por presunto tráfico de influencias, en el marco del caso Provías.

En referencia a la fiesta que López Arredondo habría organizado a su hija, el jefe de Estado excusó que “también fue una sorpresa” para él.

Al ser consultado por la relación de nombres de empresarios que visitaron la casa de Breña, el mandatario apuntó que por cortesía los saludó. “No recuerdo nombres”, indicó.

