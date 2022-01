La última entrevista que Pedro Castillo ofreció a la cadena internacional CNN dejó en evidencia que su gobierno no tiene una hoja de ruta definida y que, en todo caso, parece estar supeditada a los intereses inmediatos del mandatario y no a los del país. Hoy se cumplen seis meses desde que Castillo se convirtió en jefe de Estado y lo que ha quedado claro en este tiempo es que no tiene idea de qué hacer con el poder que una mayoría ajustada de peruanos le concedió.

La posibilidad de una salida al mar para Bolivia, un deseo promovido por el expresidente boliviano Evo Morales, es el último escándalo en el que está envuelto el mandatario. Sin ningún aviso previo a sus compatriotas, Castillo dijo al público extranjero que esa decisión será consultada “al pueblo”.

Pero esto solo se trata de un eslabón dentro de una cadena de cuestionadas decisiones adoptadas por Castillo.

El periodista de CNN Fernando del Rincón le dijo en esa conversación –con tono de sorpresa– que la lista de perlas eran tan larga que parecía la de un gobierno que cursaba su segundo año.

Al mandatario ya se le abrió una investigación fiscal por su presunta injerencia irregular en los ascensos de las Fuerzas Armadas, y por su aparente participación en coordinaciones previas a la adjudicación de contratos.

Una de ellas involucra a la lobista Karelim López, con la que Castillo aceptó que se reunió, con la licitación ganada por un consorcio a la que la empresaria estaba vinculada.

La otra indagación es por la compra de biodiésel que Petroperú cerró con una empresa de Samir Abudayeh días después de que este se reuniera con el gobernante y el gerente general de la compañía estatal en Palacio.

Se caen los planes

En seis meses, el Ejecutivo ha visto pasar a dos jefes de gabinete. Primero el investigado Guido Bellido y luego la actual Mirtha Vásquez. Y en apenas cuatro meses fueron cambiados 10 ministros. Y, pese a sus intentos, el gobierno de Castillo ni siquiera ha logrado concretar sus propias propuestas.

La segunda reforma agraria lanzada con bombos y platillos en octubre del año pasado, a tres meses de iniciada la gestión castillista, aún no tiene efectos visibles en la realidad.

Para el economista Piero Ghezzi, se trató “de un anuncio rimbombante que no tiene mayor gestión” y del que aún no goza su público objetivo: los agricultores.

Jefe de la policía, Javier Gallardo, castiga a la detective de la DIVIAC que investigaba a Luna Gálvez y el Vagunagate. Además, Osinergmin suspende las operaciones de Repsol en La Pampilla. También por la variante Ómicron, se duplica la cifra de fallecidos. Y en el Congreso, partidos cocinan Ley de Medios: 'O me apoyas o no te contrato publicidad'.

“Lo importante hubiera sido hacer una verdadera transformación, integrar a los agricultores a la cadena de valor o darles mayor acceso al agua para que trabajen sus campos, pero nada de eso se ha visto”, declaró el también exministro de Producción a este diario.

Otro de los estandartes que ha levantado Castillo es la convocatoria a un referéndum para el cambio de la Constitución. Sin embargo, cuando fue consultado en la entrevista con CNN, no supo explicar qué aspectos de la Carta Magna cambiaría.

Asimismo, en el Congreso ya se aprobó por insistencia la ley que restringe el referéndum y establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada obligatoriamente por el Poder Legislativo. Un revés evidente para las aspiraciones del mandatario.

En su discurso de asunción de mando, el 28 de julio de 2021, Pedro Castillo dio un plazo de 72 horas a los delincuentes extranjeros para que abandonen el país.

Esa fue su primera promesa incumplida. No pudo acatar el plazo, como constató en su momento este diario, y cuando quiso expulsar a 41 ciudadanos extranjeros, cuatro meses después de su mensaje a la nación, tuvo que suspender la deportación porque ninguno de ellos tenía antecedentes delictivos. Un verdadero atentado contra los derechos humanos.

A esto se suma otro problema en la cartera de Interior. En lugar de poner orden y respaldar a su ministro Avelino Guillén con la designación de generales que este propone, Castillo deja que continúe el conflicto con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo. Ya ha pasado un mes desde que empezó el 2022 y los oficiales, las cabezas de cada dirección especializada, no saben en qué puestos trabajarán.

El único logro del que quizá se pueda jactar el presidente es la inscripción de la Fenatep en tiempo récord como un sindicato de maestros. Ese gremio era antes el Conare, la organización fachada del grupo senderista Movadef, que el mismo Castillo lideró.

Evaluación de especialistas sobre gestión de ministerios

Óscar Valdés, exjefe del Gabinete

En estos seis meses, los dos jefes de gabinete se han dedicado a apagar incendios. Tanto Guido Bellido como Mirtha Vásquez demostraron que no tienen liderazgo; tampoco han dado señales de confianza para garantizar la inversión privada. En este gobierno cada ministro se manda por su cuenta, se valen más por su cercanía al presidente para pasar por encima a la premier. Lo hemos visto en el caso del ministro del Interior, Luis Barranzuela. Vásquez, por ejemplo, ni siquiera eligió a los integrantes de su gabinete, asumió a los que puso Pedro Castillo. Con lo que pasó en la casa de Breña, ella parece la intérprete de Castillo.

Nota final: 08

Piero Ghezzi, exministro de Producción

Si bien el ministro de Economía, Pedro Francke, puede haber dado cierta estabilidad porque tiene un discurso amigable con el sector privado, su mayor problema es que demuestra que no coordina con el resto de ministros. El MEF debe tener liderazgo porque es el que maneja el presupuesto público. Con las barbaridades que hacen en el sector Agricultura y Producción, Francke tendría que llamar la atención y articular estos sectores, pero eso no se ve. En un tema como la reforma agraria, impulsada por el gobierno; tampoco se ve impacto en la vida diaria. Un gobierno que no coordina no tiene dónde llegar.

Nota final: 13

Óscar Ugarte, exministro de Salud

El actual ministro de Salud ha tenido la virtud de continuar con la estrategia de vacunación contra el COVID-19 que se le dejó, pero tiene serios problemas en la conducción de la cartera. Por ejemplo, las medidas sanitarias dictadas, como el toque de queda, no tenían sustento científico. Sin mayores argumentos se modificó la cuarentena para que se inicie de 11 p.m. a medianoche, y ahora sin más ni más se elimina el toque de queda. El Minsa no ha mostrado evidencias para justificar sus decisiones, es una actitud errática. De otro lado, poner topes al precio de medicamentos puede sonar bonito, pero no tiene efecto práctico y es difícil de aplicar.

Nota final: 14

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia

La falencia más grave que noto es en cuanto a la falta de discurso por la reforma del sistema de justicia. No se habla para nada de ella; ni el presidente ni el ministro de Justicia lo mencionan. El TC tiene un pleno incompleto, hay solo dos fiscales supremos titulares y se necesita a otros más para elegir a un fiscal de la Nación, el Minjus ha ignorado esta necesidad. Además, el actual ministro apoya cosas que no son técnicas, hace un uso político del derecho al defender el referéndum (para la Asamblea Constituyente) cuando hay un procedimiento que se debe cumplir. Se comporta como abogado del presidente y eso no es institucional.

Nota final al ministro: 07

Jorge Nieto, exministro de Defensa

Las FF.AA. siempre se deben manejar respetando su institucionalidad, pero eso no se ha visto con los ascensos militares. El ministro de Defensa es quien debe garantizar el respeto a la meritocracia. En mi gestión no hubo ninguna protesta porque desde el principio dijimos que íbamos a respetar el escalafón y si eso no sucedía, tenía que haber muy buenas y sustentadas razones. Lo que hemos visto es un atentado contra la administración de las FF.AA. Y algo similar sucede en el Ministerio del Interior, el presidente es el principal responsable de esta crisis, no puede ser que no respalde a su ministro, está en juego el orden interno del país.

Nota final: desaprobado

Paola Bustamante, extitular del Midis y directora de Videnza Consultores

Se nota que no hay estrategia clara en el Midis. Desde que apareció, su objetivo fue que la población tenga acceso a servicios básicos y de calidad; en estos seis meses se ha priorizado la entrega del bono Yanapay, pero no solucionan los problemas de fondo, que es alimentar a las familias más vulnerables. La imagen que se tiene actualmente es que es un ministerio que entrega canastas cuando debería garantizar el incremento de los recursos para los comedores populares, no se ve un liderazgo en política social. Tampoco se fomenta la prevención de la violencia contra la mujer, además de que no se implementa la equidad de género.

Nota final: 12

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas

Lo que se ha visto en estos meses es que el Estado apareció como espectador en conflictos sociales, como en las protestas registradas en Las Bambas, esperando a que la empresa y la población solucionaran los conflictos. Hasta la primera ministra parecía feliz ante un eventual cierre de minas en Ayacucho. ¿Sabe la premier los puestos de trabajo que ofrece la minería en esa región? Se habla de masificar el gas de Camisea, pero en estos tiempos ese es un recurso que en el mundo se está dejando de usar para darle paso a la energía limpia, y nosotros debemos adecuarnos a estas corrientes. Este es un ministerio sin ideas claras que no sabe qué es lo que quiere.

Nota final: 05

Eduardo Ponce, embajador

Lo que todos pueden observar es la muy limitada comprensión e interés del mandatario en dirigir la política exterior. El hecho de que el señor Cerrón impusiera el nombramiento de Béjar como el primer canciller es una muestra más que suficiente de los condicionamientos que implica tener en el gobierno a un partido llamado Perú “Libre”. La entrevista de CNN puso en evidencia la posición del presidente sobre temas importantes como las dictaduras de Cuba, Venezuela o Nicaragua. La invitación para iniciar el proceso de ser parte de la OECD cobra una importancia inusitada, y espero que estemos a la altura de ese difícil desafío.

Nota final: se abstiene

Carlos Bruce, exministro de Vivienda

Hay una especie de parálisis en el sector vivienda y, en general, en las obras públicas. Se mantiene lo que se ha dejado pero nadie sabe hacia dónde se va. El fondo Mi Vivienda solo tienen bonos para atender demandas hasta julio de este año y eso es responsabilidad del gobierno de Castillo. ¿qué pasará después de eso? Nadie sabe. El sector saneamiento sufre del mismo problema que el Ministerio de Transportes. Acá debe modificarse la ley de contrataciones y licitaciones. Hemos visto cómo una obra de un puente se direccionó en favor de una empresa y tuvieron que anularla. No hay proyectos para obras de envergadura, solo lo proyectado anteriormente.

Nota final: 11

Daniel Alfaro, exministro de Educación y Líder de Educación en Propuesta del Bicentenario

Hay dos factores que afectan mucho al Minedu. Primero, el retorno a clase es el más doloroso retroceso. Estamos en la cola en el regreso las clases presenciales a nivel de Sudamérica y así es difícil tener el 100% de colegios abiertos para el inicio de clases en marzo. El ministerio tampoco ha desplegado una estrategia para que los padres de familia confíen en enviar a sus hijos a las aulas. Lo que se puede destacar es que el 95% de profesores ya fueron vacunados contra el COVID. Lo segundo es la falta de posición sólida del gobierno en defensa de la Sunedu. Eso ha permitido que desde el Congreso avancen proyectos que pueden traer abajo la reforma universitaria.

Nota final: C (iniciando proceso)

Jorge Toyama, laboralista

Lo que se ve acá es la continuidad de una política laboral que solo se concentra en seguir regulando al 20% del trabajo formal y beneficiándolo con subsidios. No se ve una política clara contra los tres grandes problemas que afectan a este rubro: la informalidad, que ha subido a 78%; el desempleo, que se ha duplicado durante la pandemia; y la baja productividad, que viene a ser el subempleo, la mano de obra barata, porque no es calificada. No hay una estrategia de mediano y largo plazo para intentar solucionar estos aspectos. Este gobierno, además, tiene un interés por asegurar a las organizaciones sindicales que, nuevamente, son parte del trabajo formal.

Nota final: desaprobado

Agustín Panizo, exdirector en el Ministerio de Cultura

Es muy pronto para saber si hay una ruta definida para el Ministerio de Cultura. El presidente Castillo no tiene ideas claras para ningún tema. Cuando se han visto decisiones fuertes e inesperadas en los sectores, esas decisiones han sido contrarias a las reformas, como sucede en el rubro Educación con la reforma universitaria. Los primeros meses en Cultura fueron una pérdida porque Ciro Gálvez demostró que no estaba mínimamente preparado para esta cartera. Con Gisela Ortiz tenía mis dudas, pero haber designado a gente preparada como viceministros ya es un avance. Creo que hace bien en promover la memoria porque eso también es cultura.