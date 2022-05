El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que es momento de debatir la posibilidad de que se lleve a cabo un “momento constituyente”, a pesar de que la Comisión de Constitución archivó el proyecto que presentó el Gobierno para que se convoque a un referéndum sobre la posibilidad de realizar una Asamblea Constituyente.

“Yo pregunto, ¿cuándo es el momento constituyente? el momento constituyente no nos va a buscar, no va a buscar. Es momento que se debata, se analice porque al pueblo no se le puede amordazar”, comentó este sábado en un evento de la Asamblea Nacional de Pueblos en Huachipa.

A puerta cerrada (la prensa no fue convocada), el mandatario recordó que el Ejecutivo planteó ante el Congreso para que se debata la posibilidad de cambiar la Constitución.

Pedro Castillo señaló que es momento de evaluar un "momento constituyente". (Facebook)

“Hemos hecho visible ante el pueblo y el Parlamento para que se agende, para que se debata, se analice y se respete la voluntad popular del pueblo en el marco de una asamblea nacional constituyente. Hoy en día, vergonzosamente en este Parlamento se quiere tomar las cosas de acuerdo a la talla y el peso. Totalmente denigrante, totalmente preocupante [...] La voz del pueblo es la voz de Dios. En ese marco, debo decir que hay que cohesionar, fortalecer la unidad del pueblo peruano”, manifestó.

Pedro Castillo aseguró que son respetuosos de la democracia y de la institucionalidad, pero también señaló que son conscientes sobre quiénes “quiebran en la práctica” estas ideas.

Cabe recordar que, desde el gabinete y con declaraciones de diversos ministros como Aníbal Torres, el Ejecutivo ha asegurado que no hay un plan B o alguna medida adicional que el Ejecutivo pueda tomar tras el archivo del proyecto de referéndum para una Asamblea Constituyente en la Comisión de Constitución del Congreso.

Consejos de Ministros Descentralizados

En otro momento, el jefe de Estado señaló la importancia de los Consejos de Ministros Descentralizados, eventos que el Gobierno ha realizado en once oportunidades en lo que va de su gestión.

“Terminado este rol de visitas y consejos descentralizados, tenemos que hacer un informe al pueblo y lo haremos a esta masa, a los dirigentes para reestructurar, ver de qué manera tenemos que afrontar como gobierno estas exigencias y esos cuellos de botella que no nos permiten solucionar los problemas inmediatos”, manifestó.

Castillo Terrones estuvo acompañado en el Cuarto Encuentro de la Asamblea Nacional de los Pueblos en Huachipa por el congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; así como la parlamentaria de Juntos por el Perú Isabel Cortez.

