El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo , aseguró que le pedirá al nuevo Congreso de la República que agende la instalación de la Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución Política que reemplace a la de 1993.

En un video publicado en sus redes sociales, indicó que dicho petitorio lo hará en su primer mensaje a la Nación ante ese poder del Estado el próximo 28 de julio.

“El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo”, expresó.

“Hay que cambiar esta Constitución porque el pueblo no la hizo. Tenemos que tener una Constitución con olor, color y sabor del pueblo. No es necesario hacer una Constitución con tantos artículos y capítulos”, agregó.

En ese sentido, Castillo Terrones también reiteró que se le han acercado diversas personas pidiéndole cargos en un eventual gobierno suyo, hecho que criticó en su alocución.

“A nosotros nos ha puesto este pueblo sufrido, no le puedo dar credenciales a un individuo, a un oportunista que se suman o se aprovechan del pueblo”, enfatizó el postulante de Perú Libre.

Finalmente, Pedro Castillo acotó que no es “un mago” para resolver todos los problemas del país, pero recalcó que un primer paso será la redacción de una nueva Carta Magna.

“Preparémonos no solo para estar en este Gobierno sino para sostenerlo y para que más adelante se siga dando la oportunidad al pueblo. El 28 de julio, no me voy a convertir en un mago para resolver todos los problemas porque la actual Constitución me tiene atado”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

A puertas de las elecciones generales 2021, abordamos pasajes memorables de cómo se desarrollaron las jornadas electorales en las últimas décadas, días en que miles de ciudadanos ejercían su deber cívico.