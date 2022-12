El equipo especial de fiscales que investiga al presidente Pedro Castillo y a su entorno por irregularidades en su gobierno se encargó de interrogar también al exasesor de inteligencia Henry Shimabukuro, quien respondió 110 preguntas el pasado 19 de octubre sobre el contenido que se encontró en su teléfono celular.

Según reveló Punto final, Shimabukuro no supo explicar al Ministerio Público por qué tenía en su celular la denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y Marita Barreto. “Me lo ha pasado alguien, no recuerdo ese archivo” fue lo que aseguró.

Negó también tener conocimiento de un archivo hallado en su teléfono sobre medidas inmediatas que podría decidir el presidente para neutralizar las presiones políticas de la oposición.

En otro momento aseguró que fue llevado a Palacio por el exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, pese a no tener experiencia en inteligencia. Él declaró a la Fiscalía que “mis funciones son indagar, ver temas de inteligencia relacionados a personas que ostentan cargos públicos o personas que visitaban Palacio de Gobierno; dicha actividad la realicé desde fines de diciembre de 2021 (…) siendo destacado por el entonces director de la DINI, José Fernández Latorre”.

Y añadió: “Me incorporé a la DINI a través de otros amigos que trabajaban como inteligencia desde diciembre del 2021, yo apoyé la campaña de Pedro Castillo, y no sé si ellos sabrían esto, que no contaba con preparación en inteligencia, pero leía por Internet, no tenía cursos; sin embargo, en la DINI llevé un curso de inducción en Chorrillos desde enero”.

Además, corroboró la versión de un colaborador que indicaba que José Fernández Latorre le habría entregado un sobre con dinero para que se lo llevara a Beder Camacho con el objetivo de que el dinero llegara a manos de Bruno Pacheco para que guardara silencio. Shimabukuro asegura que no sabía que era dinero.

Seguimiento

Shimabukuro reveló que en una oportunidad le hizo seguimiento a Franco Pomalaya, exfuncionario de Palacio.

“Yeni Vilcatoma habría sostenido una reunión con Vladimir Cerrón y Franco Pomalaya...; decidí seguir a este último porque es un brazo articulador de Vladimir Cerrón”, precisó.