La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre la asistencia del presidente Pedro Castillo al Ministerio Público la mañana de este jueves para responder sobre el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Mediante sus redes sociales, la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Sociales (Midis) saludó el gesto del jefe de Estado y resaltó que con ello se evita una confrontación por interpretaciones legales respecto a su investidura.

“Saludo el gesto democrático del presidente Pedro Castillo al acudir a declarar ante la Fiscal de la Nación, evitando una confrontación por interpretaciones legales a la prerrogativa de su alta investidura”, escribió en su cuenta de Twitter.

“El Perú necesita tranquilidad, respeto y unidad para seguir avanzando como país”, agregó.

Tras haber culminado la diligencia en el Ministerio Público, Castillo Terrones se dirigió a la prensa desde Palacio de Gobierno y aseveró que él no forma parte de ninguna red criminal, tal y como lo plantea la Fiscalía.

“Cuantas veces me convoquen tengo que ir para decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso he dicho hoy a la fiscal de la Nación y he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia”, sostuvo.

“Yo no he cometido nada, a nadie he robado, a nadie he matado [...] Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Se crea una torre, una pirámide para hacer creer que con un testigo, con otro testigo, con un seudo colaborador o colaboradora para meter a la cabeza del pueblo peruano que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y es parte de una red criminal”, agregó el máximo mandatario.

A pesar de esto, el abogado del mandatario dijo que Pedro Castillo insistió en su inocencia y guardó silencio durante la diligencia de hoy ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“El presidente ha negado los cargos, ha ratificado su inocencia y luego ha señalado que más adelante, cuando se le convoque, va a declarar pero que, por este momento, va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio”, informó Espinoza ante la prensa.

