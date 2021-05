Perú Libre, partido de Vladimir Cerrón, no está únicamente relacionado a la fuerza sindical del Conare-Sutep, vinculado al Movadef. La candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, ha sido jefa de la Oficina Registral de Reniec en Surco-Higuereta, desde 2015, y trabaja en dicho organismo desde 2007, ahora con licencia sin goce de haber.

Después de más de 14 años trabajando en el Reniec, las relaciones entre la fuerza sindical de la institución y Boluarte han dejado de ser un secreto. Organizaciones como SINAIR Reniec, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Reniec y el C.T. CAS del Reniec, a través de sus redes, aplaudieron el pase a segunda vuelta del partido.

¿El motivo? Esperan que, ante un eventual gobierno de Pedro Castillo, Boluarte encamine la implementación de la Ley 31131, que en marzo fue aprobada por insistencia en el Congreso y actualmente está el TC. Esta ley permite la eliminación de los contratos CAS y que los trabajadores del sector público pasen de manera directa a la planilla del Estado.

La semana pasada, SINAIR Reniec compartió una foto de la reunión que se llevó a cabo el lunes 10 de mayo entre Boluarte y los líderes sindicales de las diferentes organizaciones que forman parte del Movimiento Nacional CAS Nunca Más.

REUNIONES CLAVES

Miguel Malpartida, vocero del movimiento, en conversación con Perú21, reveló haber tenido dos reuniones con Boluarte y que planea reunirse pronto con Castillo.

“Ellos (Perú Libre), en su programa, manifiestan que respetan la estabilidad laboral, el derecho de sindicalización y que existan contratos permanentes, lo cual significa que están de acuerdo con la Ley 31121. En las entrevistas que hemos tenido con la vicepresidenta y los congresistas recién elegidos, ellos nos dieron su apoyo”, aseveró.

“La primera vez que nos reunimos fue a pocos días de terminar la primera vuelta. Por lo que manifiestan y lo que dice su programa, son los más cercanos a nosotros. Ella (Boluarte) ha sido CAS. Claro (eso facilitó el acercamiento)”, agregó.

Esta no es la primera vez que Boluarte, en su intención de llegar al poder, se apoyó en fuerzas sindicales. En su fallida candidatura congresal de 2020, también con Perú Libre, se mostró a favor de lo que establece la Ley 31121 y una de sus propuestas fue expresamente eliminar el régimen CAS.

¿QUÉ DICE LA LEY 31121?

Aprobada por insistencia por el Congreso en marzo, esta ley establece disposiciones para eliminar progresivamente el régimen de CAS, pese a que la misma fue observada por el Ejecutivo al advertir el enorme daño que causaría a las finanzas públicas y a la meritocracia. Ahora está en manos del Tribunal Constitucional, institución que el candidato ha dicho que desactivará.

El abogado laboralista Ricardo Herrera explicó los puntos negativos de la eliminación de los contratos CAS. “Según cálculos del MEF, la aplicación de esta ley significará 4,200 millones soles adicionales al presupuesto. Solo por eso, la ley es inconstitucional. La segunda razón es que los trabajadores CAS tienen que entrar a la planilla por concurso público y de méritos, siempre y cuando exista una plaza presupuestal y vacante. No cabe la posibilidad de un pase automático a las planillas”, manifestó.

Para Herrera, otro punto observable es que muchos de estos trabajadores CAS buscan pasar automáticamente a las planillas de los regímenes 276 y 728, porque a través de SERVIR deben rendir evaluaciones. “Temen no pasar los exámenes. ¿Por qué no hay mucha gente bajo el régimen SERVIR? Porque el promedio de trabajadores públicos sabe que no pasaría la evaluación. Tienen miedo que se mida su productividad, su eficiencia y conocimientos”, resaltó Herrera.

APOYO DE LA FTCCP

Tras la reunión entre Boluarte y Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Perú21 se comunicó con el lider sindical, quien precisó que “le pedimos que interceda para gestionar un encuentro con Castillo”.

Villanueva reconoció conocer a Boluarte desde hace tiempo e incluso resaltó también conocer a su hermano. “Ya conocía a la señora. También conozco a Nicanor, su hermano. Él ha sido gerente en SENCICO”, concluyó.

A propósito, la semana pasada el Fonafe designó como director de ENAPU a Nicanor Boluarte, quien a las horas del anuncio renunció alegando que su propuesta al cargo viene “desde hace varios meses y que nada tiene que ver con el contexto actual” y que no desea dar “pie a comentarios fuera de lugar”.

TENGA EN CUENTA:

-Al año 2020, según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), se estimaba que el número de trabajadores bajo el régimen CAS (contratos administrativos de servicios temporales) ascendía a más de 300 mil personas en todo el Estado.

-Perú21 trató de ponerse en contacto con Dina Boluarte, pero no se obtuvo respuesta.

