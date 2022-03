El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que ninguno de los temores que se crearon en contra de su Gobierno se han cumplido, destacando el supuesto riesgo a que se lleve a cabo una Asamblea Constituyente que permita que se mantenga en el poder más allá de su mandato.

“Se ha creado ciertos temores cuando hemos asumido este mandato, diciendo cosas como que somos un gobierno que llamaremos a una Asamblea Nacional Constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto. Es totalmente falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza”, aseguró.

Pedro Castillo, junto al primer ministro, Aníbal Torres, participó esta mañana en una reunión con municipalidades para coordinar la labor entre el Gobierno central y las autoridades locales.

En la víspera, Aníbal Torres también había comentado sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, negando que el Gobierno vaya a impulsar este tipo de acción, así como la posibilidad que el Ejecutivo sea “comunista”.

“La política ha sido la misma desde el inicio, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no lo pueden promover porque es su derecho así como oponerse a la Asamblea también es un derecho”, aseguró este jueves 3 de marzo.

Pedro Castillo reiteró este mensaje, señalando que el objetivo de su mandato de atender las necesidades de salud y educación que tiene la población.

“Desde que hemos iniciado, nada que se nos ha estigmatizado hoy nos pueden demostrar. Al contrario, a través de ustedes quisiera implementar, y al sector que corresponde, llevar a cabo esta titulación de tierras a nuestros hermanos campesinos”, comentó, para luego destacar la importancia de otorgar títulos de propiedad y trabajar en la verdadera descentralización.

