El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que su Gobierno no tiene que pagar ningún favor político ni económico a nadie y que, por ello, cuentan con la “autoridad moral” para poder fiscalizar el desarrollo de obras públicas en todo el territorio nacional.

“Pueden decirnos que no tenemos experiencia, pero hemos llegado a este lugar donde no tenemos que pagar ningún favor político a nadie, ningún favor económico a nadie y por eso tenemos toda la autoridad moral para ir a cada rincón del país para que el dinero que se invierta sea para las grandes necesidades”, señaló luego de sostener una reunión con autoridades locales de la región Piura.

Castillo Terrones indicó, en esa línea, que serán “rigurosos para que se invierta en favor de los niños y las familias” en referencia al presupuesto que se destina para atender a las personas damnificadas por los sismos al norte del país.

El jefe de Estado aseveró que no esperará a que el Congreso tome medidas, como la censura, para tomar medidas dentro de su Gabinete Ministerial, pues enfatizó que quien no trabaje adecuadamente será separado del cargo.

“Vamos a decirles a nuestros ministros que donde esté la necesidad, ahí tiene que venir el ministro a al lugar de los hechos. No hay necesidad de sacar una cita, es una obligación. Nosotros no vamos a esperar que el Congreso busque una censura. Personalmente, el ministro que no trabaja se tiene que ir a su casa porque se está acá para trabajar. Hay que hacer eso con las autoridades”, indicó.

Por eso, el mandatario pidió que exista un “compromiso real” entre las autoridades como alcaldes y el Gobierno central, por ello indicó que debe haber una coordinación que permita satisfacer las demandas de la población, tras reiterar que no va a permitir que haya actos de corrupción.

Además dijo que en las instituciones públicas hay funcionarios que “se creen los mentores” pero que no tienen resultados en la práctica. Por ello pidió un trabajo coordinado en todos los niveles de la administración pública.

“Hay una serie de funcionarios en los ministerios, en los Gobiernos Regionales y Municipalidades que solo esperan la oportunidad para que se vaya la autoridad, algunos se creen los mentores, pero en el papel, en la oficina y no hay resultados: las escuelas se caen, la agricultura está totalmente abandonada, por eso tenemos que trabajar de forma integral, no puede trabajar el ministro mientras el alcalde no trabaja, todos tenemos que hacerlo conjuntamente”, precisó.

Previamente el jefe de Estado había visitado a las personas damnificadas por el sismo ocurrido en Piura el pasado 30 de julio. Allí, anunció que se invertirán 19 millones de soles en la reconstrucción de los lugares afectados y en ayuda a las familias que han quedado sin hogar producto del movimiento telúrico.

