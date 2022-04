El presidente Pedro Castillo llegó a la ciudad de Huancayo (Junín), para liderar la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, donde atenderán las protestas que iniciaron hace más de once días y donde cuatro personas perdieron la vida.

“Permítame, una vez más, expresar mis sinceras disculpas a esta tierra Huanca y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida y vengo a decirlo hoy y lo haré siempre”, indicó el mandatario.

Castillo intentó recordar sus tiempos como manifestante - en 2016 fue uno de los sindicalistas que tomó las calles de Lima y puso en vilo la educación con una protesta que duró semanas - y se dirigió a los manifestantes que desde hace más de 11 días siguen inconformes.

“Soy una persona que he nacido en un espacio -donde más que ser agredido por diferentes estratos sociales, por gobiernos anteriores, a nosotros como niños, como agricultores- para salir adelante, nos ha costado esfuerzo; ahora, para salir adelante, en este país nos cuesta el esfuerzo de peruanos y peruanas de buena voluntad”, expresó.

En esa línea, el presidente cuestionó los actos de violencia en las manifestaciones. “Siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, la educación, pero de la mejor manera, no tirando piedras, no tumbando ladrillos , no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma”, resaltó.

“Debo decirle al Perú - así como hoy hay compañeros de la CGTP marchando - les digo que tienen las calles abiertas para manifestarse, los parques abiertos porque eso es democracia, vamos a dejar sentada una base de que en el Perú la libertad de manifestación debe ser un derecho y un dirigente no debe ser perseguido”, agregó.

Finalmente, el presidente expresó que “los manifestantes que luchan por una reivindicación tienen las puertas abiertas estamos dispuestos a tender espacios y los ministros y el estado debe ir al lugar de los hechos”.

