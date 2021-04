Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, indicó que no responderá a ninguna acusación que interpongan en su contra en la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.

“Rechazamos profundamente (estas acusaciones). Creo que entre peruanos, de mi parte, no encontrarán ninguna adjetivación. No voy a responder porque conozco el país, la necesidad del pueblo peruano y si la gente quiere sumar, que sume frente al pueblo, frente a sus necesidades, dando alternativas”, añadió.

En tanto, indicó Castillo reiteró su invitación para dialogar con todas las fuerzas políticas y candidatos que no logren pasar al balotaje.

“Dicen que tienen experiencia, yo aprenderé de la experiencia que quieran compartirnos. Sumemos a la juventud, no metamos cosas que la juventud no va a creer. (...) creo que no hay que pensar en derecha o izquierda, porque eso le queda pequeño, reducido, a los grandes problemas que tiene el país”, acotó.

Por otro lado, cuestionó que durante la campaña electoral ha sido vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

“Rechazo estas posiciones. Ya el pueblo se da cuenta. Basta de montajes, basta de falsedades”, manifestó en Exitosa.

Por otro lado, declaró que no considera que el próximo Congreso estará fraccionado, por lo que aseguró que planteará una agenda que cuente con el respaldo de un Poder Legislativo que debe recuperar la confianza del pueblo.

“Yo no lo veo fraccionado este Congreso, no veo una situación dividida. El Congreso es uno solo y tiene que revertir su situación como primer poder del Estado ante el país y hay que ayudarnos, tender puentes para poner al Perú adelante primero”, dijo previamente en RPP.

