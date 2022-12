Increíble e indignante. El detenido expresidente, Pedro Castillo, utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que se encuentra “humillado e incomunicado”. A través de una carta publicada en su red social, el exmandatario no se hace cargo de sus errores y menos de los actos de corrupción durante su gobierno.

“Yo Pedro Castillo, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes, para ejercer como presidente constitucional de la República”, se lee al comienzo de su carta hecha con su puño y letra.

“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros”, escribió.

En otras líneas se refiere a la actual presidenta Dina Boluarte como “usurpadora” y señala que no abandonará ni renunciará a su gobierno inexistente: “Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente, y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones. Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones”.

“¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!”, con estas frases concluye el documento.

Querido pueblo peruano, grandioso y paciente: pic.twitter.com/4IbZbhnM5D — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

Además de publicar su carta de puño y letra, también la replicó en un hilo de Twitter.