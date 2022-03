En un plazo máximo de siete días hábiles, el Despacho Presidencial deberá entregar al Movimiento Integridad todo el registro detallado de las visitas, actividades y reuniones sostenidas por el presidente Pedro Castillo en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en Breña, entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre de 2021.

Así lo ha dispuesto el Tribunal de Transparencia que está adscrito al Ministerio de Justicia y que es la última instancia que resuelve todos los pedidos de acceso a la información pública, explicó a Perú21 el presidente de Integridad, Jorge Lazarte.

Precisó que dicha entidad solicitó la información el 30 de diciembre de 2021 pero el Despacho Presidencial la negó en enero pasado, por lo que se apeló al Tribunal de Transparencia, que ahora, por unanimidad, ha dispuesto que se les proporcione lo solicitado.

“Lo que hace la Presidencia es vergonzoso e indignante y sus argumentos para negar la información absurdos; dicen que no nos pueden proporcionar la lista porque se trataría de reuniones privadas, pero al mismo tiempo dicen que no saben quiénes asistieron. Esa es una inconsistencia muy grande, ¿cómo puede saber Palacio de Gobierno que fueron reuniones privadas si no saben con quiénes se han reunido?”, cuestionó Lazarte.

En declaraciones a este diario, el titular de Integridad recordó, en ese contexto, que a la casa de Breña fueron empresarios, ministros y la lobista Karelim López por lo que de ninguna manera, consideró, pueden tipificarse como encuentros de carácter privado.

“Es un absurdo que ahora ha sido corregido por el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia. Sin duda alguna, si se mantiene esta negativa a proporcionar la información hay un encubrimiento y un afán de no revelar con qué personas han sido esas reuniones y eso genera presunción de que se ha incurrido en actos de ilegalidad”, agregó.

Asimismo, indicó que si el Despacho Presidencial no cumple con la disposición del tribunal incurrirá en desacato. “El Tribunal nos ha dado la razón. Si se produce un incumplimiento del presidente será un indicio grave de encubrimiento de actos ilícitos y lo que eventualmente correspondería es ir al Poder Judicial para que, a través de una acción de incumplimiento, un juez ordene a los órganos del Estado a cumplir con lo que la ley manda”, concluyó.

