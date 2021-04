Pedro Castillo no cree posible un escenario en el que no gane la Presidencia. Faltan aún seis semanas para la segunda vuelta electoral, en las que todo puede pasar, pero, para el candidato de Perú Libre, si Keiko Fujimori, su rival de Fuerza Popular, se convierte en presidenta, eso tendría un olor a “fraude”. Ayer dejó claro ese mensaje durante su mitin en Chiclayo, en el que no respetó el más mínimo distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus.

“No bajemos la guardia. Sé del temperamento que hay el día de hoy, la tendencia del pueblo hacia esta candidatura; no dejemos que se roben la voluntad del pueblo, y si así es, si hay un fraude descarado, seremos los primeros de convocar al pueblo peruano, para salir adelante y luchar por una verdadera democracia”, manifestó en tono amenazante y antidemocrático. ¿Por qué juega al fraude? ¿O acaso prepara el ambiente para no debatir con Fujimori?

En esa misma intervención, Castillo adelantó que va a “desactivar la Sutran”, el organismo que controla el transporte terrestre en el país, al considerarla “abusiva”. Antes había señalado que en su eventual gobierno revisará y corregirá “el accionar de la Sunedu”, la entidad que está reformando la educación superior. “No puede dejar a muchos jóvenes en la calle”, sostuvo. Aunque ayer varió nuevamente su postura.

Cuando la prensa le insistió sobre lo que tenía pensado hacer con la Sunedu, el aspirante presidencial de pronto olvidó todo lo que dijo y dio un nuevo discurso. “La Sunedu ha cumplido un rol protagónico, nadie va a desactivar la Sunedu y nadie va a parar las cosas que se han hecho”, expresó en una conferencia por la mañana.

Nuevamente, Castillo evitó dar detalles de cómo enfrentará la pandemia si se convierte en mandatario. Solo repitió: “Garantizaremos la vacuna gratuita”. Tampoco quiso revelar los nombres de quiénes serían los integrantes de su equipo técnico. Continúa evasivo.

Equipo de Fuerza Popular

Keiko Fujimori, por su parte, confirmó algunos de los nombres de su equipo técnico. Y reveló que próximamente anunciará a otros miembros que son parte de otros partidos políticos.

“Nuestro jefe de plan de gobierno es Nano Guerra García, la especialista en títulos de propiedad es Patricia Juárez, en materia económica está Jorge Baca Campodónico, en seguridad está Fernando Rospigliosi; se hará una presentación con un equipo más amplio y sólido, y seguro habrá personajes de otras tiendas políticas”, declaró Fujimori desde Lurín.

La lideresa de Fuerza Popular reiteró que, de ser elegida, garantizará las vacunas y la recuperación económica.

José Carlos Requena, analista: “Castillo contesta vaguedades”

Los líderes políticos deben ser responsables de lo que dicen. Si Pedro Castillo ve indicios de fraude, debió haber referido alguna anormalidad ya en cinco meses de campaña. Hasta ahora el proceso electoral se ha mantenido con reconocida pulcritud.

Yo no veo indicios de fraude. Sorprende que, teniendo una ventaja holgada en las encuestas, Castillo haga comentarios así. Eso es dañino para la institucionalidad democrática porque si algo se ha preservado, es la idoneidad de los organismos electorales.

Pareciera que en Perú Libre no esperaban estar en esta etapa tan decisiva. Si algo ha mostrado Castillo, es que parece captar mucha identificación de sus votantes, pero cuando se le pregunta más sobre sus propuestas, contesta vaguedades, no hay certezas. Es oportuno que muestre a las personas que estarán con él; su campaña muestra muchas contradicciones.

Tenga en cuenta

-El Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto a Perú Libre y Fuerza Popular la organización de cuatro debates entre los candidatos presidenciales, los candidatos a vicepresidentes y los integrantes de los equipos técnicos.

-Al respecto, Keiko Fujimori dijo que esos encuentros “serán importantes para entender las diferencias entre los planes de gobierno”.

