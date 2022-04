El excandidato presidencial Daniel Salaverry se pronunció tras haberse reunido con el mandatario Pedro Castillo este miércoles 6 en Palacio de Gobierno y señaló que le ha recomendado que renueve el actual Gabinete Ministerial, el cual es liderado por Aníbal Torres.

“Como consejero lo que yo le he recomendado es que tiene que tomar medidas concretas, empezando por la renovación de su gabinete y que convoque a personalidades, a técnicos, a profesionales de reconocida trayectoria profesional, pero sobre todo que tengan una hoja de vida intachable”, señaló en declaraciones a la prensa tras haber conversado con el mandatario.

En ese sentido, Salaverry aseguró que “lamentablemente” el jefe de Estado también escucha otras voces que le dicen que la situación dentro del Consejo de Ministros está bien y no debe hacer cambios.

“No soy la única persona a la que escucha. Lamentablemente escucha otras voces que creen que no pasa nada, que todo está perfecto y que las cosas deben continuar como están. Yo espero que no sea así, que se tomen medidas, que se tomen decisiones”, sostuvo.

El también excongresista dijo esperar que con la constante evaluación que realiza Castillo Terrones a los miembros del gabinete, veas quienes han tenido resultados positivos en su cartera y quienes no y en base a ello, tome una decisión.

“Hay ministros que han puesto su cargo a disposición, no puedo asegurar cuales son. Espero que el presidente anuncie algunos cambios en las próximas horas, si es que los hubiese”, agregó.

Aníbal Torres niega haber presentado renuncia

Más temprano, durante una conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres aseguró no haber presentado su renuncia y aseveró que el gabinete está muy sólido.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido, estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, manifestó.

Declaraciones de Daniel Salaverry