El exministro de Educación Daniel Alfaro, es claro al señalar que “revisar” o “corregir” las funciones que la Sunedu desempeña, como lo ha planteado el candidato presidencial Pedro Castillo, “no tiene ningún sentido” si lo que se busca es anular el proceso de licenciamiento de las universidades rechazadas.

Pedro Castillo ha dicho que, de ser presidente, va a revisar y corregir a la Sunedu. ¿Qué cree que planea hacer?

La reforma universitaria en el país ha tenido un impacto positivo para el sistema educativo y no solo permite que todos los padres de familia y alumnos en general puedan estar seguros en instituciones educativas, sino que también ha permitido que las universidades privadas y públicas tengan mejor inversión. Si nosotros comparamos la cantidad de investigaciones hechas cinco años antes de la reforma y después de los cinco años de inicio de la misma, vemos que la investigación científica ha crecido más de 100% dando mayores oportunidades a las universidades de incrementar su nivel en los rankings internacionales. Es muy importante que cualquier candidato, a la hora de dar una opinión sobre la Sunedu, sea preciso ante cuáles serían las funciones que desean mejorar.

Castillo refiere que la Sunedu ha dejado a “jóvenes en la calle” como si fuera injusto el cierre de universidades bamba. ¿Usted lo interpreta de esta manera?

Si la intención fuera restituir a las universidades que tienen ya la licencia denegada, es permitir que sus alumnos sigan gastando dinero y tiempo en una educación que no les va a prometer una carrera o un puesto formal y decente en el futuro. La importancia del licenciamiento es separar a aquellas universidades que no cumplen con esas funciones de las que sí; por lo tanto, no tendría ningún sentido revisar esas licencia denegadas, sería retroceder. Lo que sí tiene sentido es que a estos 230 mil alumnos que vienen de las universidades con licencia denegada les sea fácil el traslado a otra universidad que sí tenga licencia.

Daniel Alfaro, exministro de Educación

Parecería que Castillo se pone del lado de los congresistas que usaban los mismos argumentos para socavar a la Sunedu.

Totalmente. Es muy importante que (Castillo) contextualice esa declaración y profundice la misma porque la interpretación que me dices es la que muchos le han dado y sería preocupante que se retroceda en una reforma que ha dado tantos beneficios.

¿Le sorprende que la Sunedu haya negado la licencia a casi medio centenar de universidades?

Un número importante de sus egresados tenían dificultades para conseguir empleo y eso era el reflejo de la mala calidad que estas universidades estaban dando. De ahí la importancia de la reforma que permitiera, de una manera objetiva, determinar qué universidades estaban cumpliendo con estas condiciones básicas de calidad y cuáles no. Comenzamos con más de 140 universidades y hasta la fecha a casi 50 se les ha sido negada la licencia, lo cual es un número alto porque involucra a 230 mil estudiantes que tienes que trasladar a otras universidades para asegurar un mejor futuro a sus carreras. Pero una buena noticia es que ya sabemos qué universidades no están cumpliendo con esa promesa.

¿Usted está de acuerdo que se debe corregir o revisar lo que hace la Sunedu?

Por un lado, mi recomendación tajante es no retroceder en aquellas licencias que ya han sido negadas. Creo que esa primera etapa de licenciamiento ha sido positiva y lo que se debe hacer ahora es profundizarse en las mejoras básicas de calidad. Primero, promoviendo que las universidades públicas puedan seguir creciendo en la medida que hay un número de regiones que no cuenta con ofertas privadas, segundo seguir con la actividad de supervisión y fiscalización de la oferta privada para lograr que esa condición se mantengan en el tiempo. Otra recomendación es fortalecer a la Sunedu para que también se encargue de los licenciamientos de los institutos y escuelas, y así toda la educación superior siga incrementado su calidad.

Entonces, la Sunedu debería mantenerse, en ningún caso eliminarla

Exactamente, no tiene ningún sentido eliminar una institución que asegura condiciones básicas de calidad. Lo que sí tendría sentido es fortalecerla y dotarla de mayores recursos.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Jorge Chavez