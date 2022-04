El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Perú- Sutep, Lucio Castro convocó a una marcha en contra del gobierno de Pedro Castillo, en vista de las últimas protestas, represión y la inacción de su gobierno frente al paro de transportistas.

¿Por qué realizan esta movilización?

El tema de corrupción, incumplimiento de compromisos, el alza de costo de vida, el alza de alimentos, el responder con represión a los trabajadores, nos ha motivado ha movilizarnos mañana, para expresar el malestar contra el presidente de la República. Porque evidencia de manera constante que no sabe gestionar el país y que no sabe afrontar los problemas que se presentan. Hasta la fecha no hay un plan a pesar de la crisis manifiesta.

Perú21TV conversó con el secretario general del Sutep, Lucio Castro, sobre la movilización anunciada para mañana a las 3:30 de la tarde contra el presidente Pedro Castillo.

¿Ustedes también piden la renuncia del presidente?

Tengo que señalar que el presidente o cambia, enmienda sus errores o simplemente se le acaba el oxígeno y renuncia. Así como lo pusimos en el cargo, lo obligaremos con una medida de fuerza a sacarlo del Gobierno.

¿Quiénes van a marchar?

Los que marcharemos seremos maestros y auxiliares, nos acompañarán los trabajadores de la CGTP, las CITES, todos los trabajadores estatales agrupados también estarán en la movilización, seremos miles. Así expresaremos el malestar sobre cómo el gobierno está actuando, generando lamentables fallecimientos.

¿ Por dónde será esta movilización ?

Nos desplazaremos por Lima, desde Camaná 550 (sede del Sutep) luego nos iremos por Colmena, la Plaza San Martín, nos iremos por Abancay hasta el Congreso de la República, será una ruta previa que se irá definiendo hasta mañana.

¿Cómo harán con las clases?

Si las clases han sido suspendidas no ha sido por el Sutep, sino por el gobierno. Eso es netamente la responsabilidad del Gobierno de Castillo, consecuencia de pura improvisación e incapacidad del presidente. Nosotros seguiremos enseñando bajo los sistemas educativos de la virtualidad, los alumnos no perderán clases el día de mañana.

VIDEO RECOMENDADO: