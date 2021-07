Sellando el inicio de un nuevo quinquenio gubernamental, Pedro Castillo Terrones juró ayer al cargo de presidente de la República ratificando su propuesta de campaña de impulsar una Asamblea Constituyente “elegida por el pueblo para, en un plazo predeterminado, elaborar un proyecto de Constitución que será sometida a referéndum”.

Tras prestar juramento, con la mano derecha sobre la Biblia, pero sin el crucifijo al frente, Castillo dio un discurso de 65 minutos en el que anunció algunas de las medidas que adoptará su gobierno para, por ejemplo, llegar a fin de año con más del 70% de la población vacunada, aunque sin entrar en detalles sobre cómo logrará ese propósito.

Bajo la mirada de sus padres, esposa e hijos, quienes se encontraban en las galerías del hemiciclo, el representante de Perú Libre empezó su alocución acogiendo la preocupación ciudadana que, a través de diferentes sondeos, en las últimas semanas, manifestó que sus prioridades son ajenas a una Constituyente y se orientan más bien a la atención de sus demandas en salud, educación y economía.

Sobre el primero, Castillo aseguró que se priorizará la salud física y mental, y anunció la conformación de 5 mil equipos de atención comunitaria integral. Subrayó que en su gestión primará la lucha contra la pandemia, pero no dio detalles de cómo continuará el cronograma de inmunización que inició el gobierno de su antecesor, Francisco Sagasti.

En el rubro de educación, adelantó que se declarará en emergencia el sector e hizo hincapié en que, a más tardar en el primer semestre del próximo año, “nuestras escuelas volverán a la actividad presencial”. Para ello, garantizó la vacunación de “todos los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos” así como “la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos”. En este campo, empero, tampoco dio detalles.

RESPETO A LA PROPIEDAD

El tercer punto abordado por su discurso fue el de la reactivación económica. Allí se afanó en ahuyentar los fantasmas del estatismo y la expropiación. Dijo que se respetará la propiedad privada, que “no pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios”, que es falso que haya una intención de “expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes”. “No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de la inversión”, acotó. Sin embargo, dejó en claro su disconformidad con el modelo económico implementado en los 90, y recalcó que la población “pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos”. Igualmente, anunció medidas para, de manera inmediata, crear un millón de empleos en un año.

ASAMBLEA CON CUOTAS

Pero esta aparente sintonía con el sentir ciudadano se quebró cuando el jefe de Estado retomó su polémico planteamiento de una Asamblea Constituyente que, aseguró, se impulsará con apego a lo que establece la Constitución de 1993. Minutos después, no obstante, en abierta contradicción,cuestionó los alcances del artículo 206º, que establece el procedimiento para llevar adelante un cambio a la Carta Magna, y anunció que presentará un proyecto de ley para reformarlo. Para ello, cabe recordar, se requieren 87 votos en el Congreso con los que, por ahora al menos, no cuenta Perú Libre.

Además, salió al frente de quienes sostienen que la reforma constitucional le compete al Parlamento, y anticipó que la asamblea propuesta tendrá una composición con cuotas de candidatos de pueblos indígenas, nativos y originarios, gremios, etc., un modelo que ya se aplicó en la constituyente venezolana de 2017.

Otro tema que trató el jefe de Estado, pero muy tangencialmente, fue el de la corrupción, que –es sabido– toca directamente a su socio político Vladmir Cerrón, el exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción y del que, hasta el momento, no ha hecho ningún deslinde. Al respecto, indicó que el Ejecutivo revisará toda la legislación sobre la materia, pese a que esta tarea es competencia del Congreso de la República. En otro momento, anunció que se implementará el criterio de rentabilidad social en los proyectos mineros de tal forma que vayan de la mano con una dinamización de la economía local, regional y nacional. “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, sentenció. En su discurso, sin embargo, hubo importantes omisiones que debería subsanar: la lucha antidrogas, la reforma educativa, el enfoque de género, tampoco referencia alguna a las minorías como la comunidad LGBTI.

SABÍA QUE...

El mandatario anunció que se creará el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador científico.

Indicó que cederá Palacio de Gobierno al Ministerio de las Culturas para que sea utilizado como un museo.

Anunció la inclusión de las rondas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel local y regional.